Zájem o službu v armádě je od začátku války vyšší. Do aktivních záloh se hlásí několikanásobně víc lidí

Výrazně vyšší zájem o službu v české armádě od zahájení války na Ukrajině potvrdily v sobotu armádní špičky na Dnu pozemního vojska – Bahna 2022. Několikanásobně víc lidí než v běžných letech se hlásí do aktivních záloh. Strašice 13:25 25. června 2022

Do bývalého vojenského újezdu Brdy u Strašic se v sobotu přišlo podívat na bojovou techniku a výcvik přes 50 000 lidí. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) řekla, že Česká republika bude nadále pomáhat Ukrajině, například různými formami výcviků i posíláním vojenského materiálu. Dodala, že v žádném případě kvůli tomu není a nebude ohrožena obranyschopnost Česka.

„Děláme neustále revize, co máme v našich skladových zásobách a co bychom eventuálně ještě mohli poskytovat. Zároveň se do České republiky dostávají ještě nějaké další dodávky, které jsme se snažili vyjednávat prakticky ihned po vypuknutí válečného konfliktu. A od toho je také odvozené, jaká bude moci být ta naše další pomoc Ukrajině,“ uvedla. Konkrétní dodávky nechtěla uvést, stejně jako v minulých dnech.

Ministryně potvrdila, že je od zahájení konfliktu výrazně vyšší zájem o službu v armádě. „Chtěla bych za to všem moc poděkovat. Trochu si vyčítáme, že nejsme schopni všechny ty lidi ‚prohnat‘ Vyškovem (vojenskou školou) a zdravotnickými zařízeními, aby mohli být odvedeni do aktivních záloh, protože kapacity v těchto našich armádních zařízeních nebyly připravené na to, abychom to zvládli třeba během dvou měsíců,“ uvedla.

Podle ní má Vyškov ještě volné kapacity, ale problémem jsou zdravotníci a lékaři ve vojenských zdravotnických zařízeních. Resort pracuje na rozšíření jejich kapacit, což ale zpozdila pandemie koronaviru. Ředitelé vojenských nemocnic teď vědí, že prioritou je rekrutování vojáků, řekla.

Černochová je spokojená, že armáda má navýšený rozpočet na nábory, a to jak příslušníků aktivních záloh, tak profesionálních vojáků. „Chceme využít toho, že se zájem o službu v armádě zvětšil, a chceme tuto možnost využít tak, abychom stihli do roku 2030 naplnit naše náborové cíle,“ řekla.

Armáda by za osm let chtěla mít 30 000 vojáků z povolání. Dnes je jich mezi 27 000 až 28 000. Chtěla by mít také 10 000 příslušníků aktivních záloh. „Máme co dohánět, zejména u záloh toho máme ještě hodně před sebou,“ uvedla ministryně.