‚Naléhavé, důležité sdělení.‘ Armáda vsadila na akční sebepropagaci, využívá videa s vojáky a vrtulníky

Naléhavé, mám pro vás důležité sdělení, tak začínají videa české armády, která se na sociálních sítích snaží vysvětlit, proč potřebuje nakoupit nová vozidla pěchoty nebo vrtulníky. Na facebooku a twitteru tak lidem představuje a vysvětluje největší nákupy techniky ve své historii. Video Praha 7:44 24. listopadu 2019

„Vždycky jsme bojovali s tím, co armáda měla k dispozici a nikdy jsme si nestěžovali. Dneska se dostáváme do situace, kdy už to takhle dál nejde. Akutně potřebujeme nové bojové vozidlo pěchoty,“ hlásá v jednom z videí náčelník generálního štábu Aleš Opata.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Naléhavé, důležité sdělení.‘ Armáda nově používá akční videa s vojáky, vrtulníky a bojovými vozidly. Téma pro Janu Magdoňovou

Rychlé střihy, akční hudba a autentické hlasy vojáků se objevují ve všech třech kampaních, které armáda zatím na sociálních sítích zveřejnila.

„Snažíme se vysvětlit odbornou záležitost, že víme, co si chceme koupit. Náš cíl jako uživatele je, aby lidé věděli, co v budoucnosti chceme používat,“ říká pro Radiožurnál generál Miroslav Feix, který za změnou komunikace armády stojí.

Podle mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořákové musela armáda reagovat na zavádějící informace. „Pro nás byl spouštěčem největší nákup v historii Armády České republiky, a to bojová vozidla pěchoty za 50 miliard. Začaly se objevovat zavádějící informace, které jsme chtěli vysvětlit a uvést na pravou míru. A sociální sítě se pro nás ukázaly jako ta nejvhodnější platforma,“ vysvětluje.

U bojových vozidel pěchoty (BVP) vojáci popisují požadavky, které na auta mají. Vysvětlují, proč chtějí osádkovou věž nebo aby se do vozidla vešlo 11 lidí. U vrtulníků zase obhajují výběr konkrétních strojů, které Česko kupuje napřímo od Spojených států.

Na sociálních sítích se pak snaží vojáci pod příspěvky lidem odpovídat na dotazy. Často důvody, proč techniku kupují, vysvětlují přímo ti, kteří ji pak budou požívat, třeba major Petr Gerneš. „Nejtěžší na kampani pro mě jako pro odborníka je odpovídat jednoduše na kladené dotazy,“ podotýká.

Armáda navíc odmítla na kampaň najmout externí firmu. „Tyto kampaně byly vytvářené armádou. Učíme se na tom, jak rychle jsme schopni je vymyslet a připravit to. Ještě se máme kde zlepšovat,“ dodává Feix.

Novým způsobem komunikace se armáda lidem přiblížila, hodnotí kampaň Denisa Hejlová z katedry marketingové komunikace na Univerzitě Karlově.

„Předtím byla komunikace formální, můžeme říci úřednická. A dnes je vidět, že styl se hodně změnil. Snaží se mluvit velmi lidovým jazykem a používat snadno srozumitelné krátké, jasné věty. Změna je také v tom, že mnohem více hovoří o konkrétních věcech. O tom, co konkrétně dělají a co konkrétně potřebují,“ popisuje změny Hejlová.

Česká armáda se tak podle ní přiblížila například britské armádě. „Ta je nejpokročilejší a nejmodernější. I tam můžeme vidět jednoznačný trend, že se ustupuje od toho, aby armáda prezentovala svou tvrdou sílu a akční záběry z bojů. Více se zohledňují lidské příběhy,“ doplňuje.