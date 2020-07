OBRAZEM: Skočit z 300 metrů a trefit přehradu. Chrudimští vojáci na Seči vyzkoušeli seskoky do vody

Seřadiště je pár set metrů od vodní plochy. Muži a ženy v uniformách se znakem padáku si chystají výstroj. Je jich kolem stovky.

„Nemůže jít každý, seskoky do vody jsou obtížnější disciplína,“ přibližuje pro Český rozhlas Pardubice velitel chrudimské elitní jednotky Ivo Zelinka.

Vojáci kolem něj mají za sebou dvacet a více výsadků. Všude je slyšet smích, dorazily rodiny parašutistů, kolem běhají děti. Ale obezřetnost je na místě.

Padák, který život zachraňuje, ho může i ohrozit. „Podstatné je, že se výsadkář musí v průběhu toho snášení z padáku odstrojit. A nesmí to být ani pomalu, ani rychle,“ vysvětluje Zelinka.

Kdyby to bylo moc brzo, voják spadne z několika metrů do vody a padák odletí. Pokud pozdě, je to ještě horší. Vítr totiž může padák hnát po hladině a vláčet výsadkáře za sebou. Říkají tomu kosatka. A hrozí i utonutí.

A zrovna dnes od přehrady docela fouká. „Kam dopadla fléra?“ ptá se jeden z parašutistů na břehu. Značkovací kruh skončil až skoro u břehu za šlapadly. Takže vojáci budou skákat až někde nad lesem na protějším břehu.

Do vzduchu jdou po třech. Po dopadu k nim hned míří čluny, které mají naložit jak parašutisty, tak výstroj. Koncert začíná někde kolem výšky 100 metrů. Záložní padák odsunout, uvolnit popruhy na nohou. Zbyde hlavní, na hrudi. Než se dotknou kanady vody, musí cvaknout i ten.

Nejhezčí seskok

První promočení vojáci vystupují na břeh a tahají zmoklý materiál. Diváci se baví. A usmívá se i velitel Zelinka v kompletně mokré uniformě.

„Byl silný vítr, ale nikdo v kempu neskončil, všichni to zvládli. Tohle je nejhezčí seskok sezony. Každý zkušenější výsadkář si to užívá,“ říká a začíná balit mokrý padák.

Pořád je to ale výcvik. Vojáci se musí naučit zachránit, pokud by je při ostrém seskoku zahnal vítr na vodu. A připravit se musí i na situaci, kdy by měl výsadek na vodu zaskočit nepřítele.

