Střelba a hod granátem. Přes 100 studentů vyrazí o prázdninách na dobrovolné vojenské cvičení

Netradiční prázdniny, neobvyklá brigáda. Zhruba 130 českých studentů projde v létě dobrovolným vojenským cvičením. Poprvé ho organizuje armáda, která se tak pro službu v uniformě snaží zaujmout mladou generaci. Za čtyřtýdenní výcvik dostanou studenti zaplaceno. Místo letní brigády třeba u stánku nebo na koupališti se tak budou učit taktiku, první pomoc, ale také střelbu nebo hod granátem. Praha 10:27 14. června 2024

Zatímco 18letý Dan už má jasno, že se po maturitě chce stát profesionálním vojákem, stejně stará Daniela bere dobrovolné vojenské cvičení jako možnost, jak si život v uniformě vyzkoušet.

„Odmalička mě to táhne k armádě,“ říká pro Radiožurnál Dan. A Daniela dodává: „Chtěla bych se naučit lepší spolupráci v týmu. A myslím, že to pro mě do budoucna bude mít spoustu výhod.“

Oba studují předposlední ročník na střední škole a oba v červenci zamíří do výcvikového prostoru Hradiště v Karlovarském kraji. Za měsíc výcviku dostanou 30 tisíc korun. Místo obvyklých šesti týdnů stráví studenti s vojenskými instruktory jen čtyři, ale i tak je podle plukovníka Martina Hajducha ze 4. brigády rychlého nasazení čeká plnohodnotný výcvik.

„Taktický výcvik jednotlivce. Seznámí se s tím, jak se pohybovat v terénu, jak používat mapu, jak používat spojovací prostředky, co jsou to ruční zbraně a jak se používají,“ vyjmenovává, co mladé lidi čeká.

Všichni, kteří projdou armádním kurzem základní přípravy, se stanou vojáky v záloze. To znamená, že v případě výrazného zhoršení bezpečnostní situace by už nemuseli na odvod a základní výcvik.

Jak oslovit mladé?

Letošní ročník je pilotní a armáda tak teprve testuje, jestli takový program na míru bude středoškoláky bavit.

„Má to oslovit mladou generaci, přiblížit jim to. Ale podle mě je tam obrovský potenciál do budoucna, aby tam byl benefit pro společnost a odolnost společnosti,“ vysvětluje náčelník generálního štábu Karel Řehka.

Doufá, že alespoň část ze 130 studentů bude v armádě pokračovat. Průměrný věk českého vojáka je skoro 39 let a to se podle Řehky musí změnit.

„Potřebujeme získávat lidi, ať už do aktivních záloh nebo jako vojáky z povolání. To nejde dělat tak, když nám ti lidé nerozumí nebo z nás mají třeba obavy,“ míní Řehka.

Už loni ministerstvo obrany spustilo stipendijní program pro studenty vybraných oborů středních škol. Tedy takových, které armáda nejvíc potřebuje. Jsou to hlavně studenti IT, elektrotechniky nebo strojírenství.

Také už několik měsíců funguje virtuální náborové středisko, které má zrychlit administrativu spojenou se vstupem do armády. Česká armáda má teď asi 24 tisíc vojáků, do roku 2030 by jich podle strategických dokumentů mělo být o šest tisíc více.