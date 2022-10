Je čas dát dvě procenta na obranu do zákona, věří náměstek Šulc. Nadbytečné, míní exministr Metnar

Potřebuje Česko zákon, který stanoví výdaje na armádu ve výši aliančního závazku dvou procent HDP? Zlepšila by legislativa připravená ministerstvem obrany naši obranyschopnost? O tématu debatovali pro Český rozhlas Plus bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) a náměstek ministryně obrany František Šulc. Pro a proti Praha 15:31 12. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojáci patří k tomu nejlepšímu, co česká armáda má | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas

„Vzhledem k tomu, že jsme ta dvě procenta slíbili už před dvaceti lety, tak nastal čas, aby to bylo stanoveno zákonem,“ uvádí v Pro a proti náměstek ministryně obrany František Šulc.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Potřebuje Česko zákon, který stanoví výdaje na armádu ve výši aliančního závazku 2 % HDP? Debatují bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) a náměstek ministryně obrany František Šulc

Předseda sněmovního výboru pro obranu a bývalý ministr obrany Lubomír Metnar za hnutí ANO pochybuje, že zákon navýšení výdajů na obranu reálně zajistí. „Daná právní úprava je nadbytečná, pokud nebude dostatečná politická vůle.“

„Politická shoda na těchto výdajích je tu už dvacet let, ale praxe byla jiná,“ upozorňuje úředník. „Ona dvě procenta jsme naposled měli kolem roku 2002. Zákon ale nemluví jen o výši výdajů, ale obsahuje i metodiku, co do nich zahrnout a jak transparentně financovat projekty.“

Bývalý ministr nevidí jinou cestu k tomu, aby si politikové uvědomili nutnost modernizace české armády, jak se stát zavázal. „Lepší než legislativa je komunikovat potřebnost vybavené armády a možnost nebezpečí.“

‚Dvacet let slibujeme‘

„Dvacet let se to vysvětluje, dvacet let se o tom hovoří, dvacet let se hledá shoda. Co k tomu mám říct víc?“ konstatuje Šulc.

Ministerstvo obrany jedná o nákupu nových pásových obrněnců. Ty dosavadní jsou ‚stará ruská škola‘ Číst článek

„Shoda na navyšování výdajů na obranu ale už u nás až na výjimky je,“ tvrdí Metnar. „Za vlády ANO se tento rozpočet zdvojnásobil, takže je třeba v tom pokračovat. Trajektorie je nastavena a komunikace také, takže směřujeme ke dvěma procentům.“

Podle poslance armáda také tyto zdroje vyčerpá efektivně. „Má své strategické dokumenty schválené vládou a má konkrétně naplánováno, co potřebuje. Takže ano, armáda ví, co chce, kam směřovat, aby vybudovala schopnosti nejen na národní, ale i na alianční úrovni,“ ujišťuje Lubomír Metnar (ANO).

„Ta dvě procenta jsou vyjádřením politické vůle. To, co pak utratíte, je závislé na spoustě dalších okolností. Každopádně je hodnoceno to, jak plníte tzv. capability targets, které jsou schvalovány v rámci plánování NATO, a zároveň jestli je ta politická vůle vyjádřena rozpočtem v té stanovené výši,“ obhajuje přínos zákonem stanovené výše výdajů na obranu František Šulc.

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu. Moderuje Karolína Koubová.