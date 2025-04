Armáda odstartovala spolupráci s radioamatéry. Do budoucna chce zapojit i tisíce civilních dronařů

Česká armáda se otevírá dobrovolníkům. Nedávno začala spolupracovat s radioamatéry a do budoucna přibudou i civilní operátoři dronů. Vojáci by tyto lidi rádi zapojili do zajišťování komunikace v krizových situacích, jako jsou třeba povodně nebo blackouty. Jak by to mohlo fungovat, to si armáda vyzkoušela poprvé během cvičení vojenských spojařů Federated Cloud 2025.

