Po studentech učitelé. Na vojenský výcvik nastupuje šest pedagogů, armáda jich chce nalákat víc

Pohoda u vody, nebo dril v maskáčích? Stovky středoškoláků se letos rozhodly pro to druhé a právě teď dokončují prázdninový vojenský výcvik. Jejich rozhodnutí vystoupit z komfortní zóny a naučit se třeba ovládat zbraň inspirovalo taky učitele z celého Česka. Šest jich nastoupí na dobrovolné vojenské cvičení ve Vyškově v pátek. Praha 11:03 31. července 2025

Loňský ročník prázdninového vojenského výcviku pro středoškoláky dokončilo 110 studentů, letos už jich bude víc než šest stovek. Mladou generací se inspirovali i někteří učitelé a sami se na jednorázové cvičení přihlásili. Patří k nim třeba ředitelka základní a mateřské školy Mošnov Darina Jedličková.

„Viděla jsem loni v médiích zprávu o vojenském cvičení středoškoláků, to mě zaujalo a přišlo mi to pro mladé lidi jako smysluplný způsob, jak strávit léto. Tak tam vznikla moje myšlenka, že i dospělí můžou mít takový program,“ vysvětlila Českému rozhlasu Jedličková, jak ji napadlo přihlásit se.

Prázdninový výcvik trvá místo obvyklých šesti týdnů jen čtyři, což je pro studenty i učitele vzhledem k letnímu volnu lepší. Armáda plánuje na příští prázdniny nalákat ještě víc pedagogů.

„Budeme s nimi komunikovat, budeme dělat různé kampaně. Jsou to lidé, které zaujalo, když jsme na jejich školách dělali propagaci loňského nultého ročníku dobrovolného cvičení pro středoškoláky. Když cvičí jejich studenti, tak si chtěli vyzkoušet něco podobného,“ říká plukovník Václav Hřebec, který má na starost rozvoj teritoriálních sil a aktivní zálohy.

Víc armádních témat ve školách

Účastníci měsíčního kurzu se naučí základní vojenské dovednosti, jako je zacházení se střelnou zbraní, ale také práce s mapou nebo první pomoc.

Nové znalosti budou učitelé moct využít už brzy ve svých třídách. Jak loni schválilo ministerstvo školství, témata související s armádou a obranou dostanou ve školní výuce větší prostor než dosud. Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy už k tomu spustili speciální předmět.

„Plán do budoucna je, že někteří naši studenti by ho měli povinně a všichni ostatní by ho měli povinně volitelně,“ řekl před časem Českému rozhlasu děkan fakulty Antonín Jančařík.

Dobrovolná vojenská cvičení pořádá armáda několikrát ročně a nejsou jen pro studenty a pedagogy. Po jejich absolvování se člověk stává vojákem v záloze, kterého může armáda povolat v případě krize, ale jinak na žádná cvičení nechodí.