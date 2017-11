Armáda si po roce 2020 pořídí bojové drony. Dosud vlastní jen průzkumné stroje

Česká armáda si po roce 2020 zakoupí drony schopné nést výzbroj. Nyní má k dispozici jen průzkumné bezpilotní prostředky. Do roku 2020 by vojsko mělo do oblasti dronů investovat miliardu korun. Na tiskové konferenci po veřejné části velitelského shromáždění české armády, kterého se účastnil i prezident Miloš Zeman, to řekl náčelník generálního štábu Josef Bečvář. Praha 12:47 28. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký dron ScanEagle na rampě. Tyto stroje používá česká armáda v Afghánistánu a do budoucna by si je chtěla také pořídit. | Foto: US Marine | Zdroj: Wikimedia Commons

V roce 2019 si také armáda zakoupí podle Bečváře nové drony ScanEagle. Tyto stoje již nyní využívá v Afghánistánu, dostala je z USA. Nové budou stát řádově kolem 200 milionů korun.

Ze vzdálenosti 3000 kilometrů zabránili popravě. Britský dron zabil snipera Islámského státu Číst článek

Podle Bečváře se v příštím roce zvýší české zapojení v Afghánistánu a Iráku. Pokud záměr odsouhlasí Parlament, na mise by celkem mohlo vyjet asi 650 českých vojáků. Bečvář tvrdě kritizoval významné snížení nákladů na obranu v minulosti.

Za priority na příští rok Bečvář označil přípravu a výcvik vojsk a aktivních záloh, udržování a rozvoj bojových schopností, ale i akce na veřejnosti při oslavách 100. výročí vzniku Československa. Poznamenal, že příští rok armáda počítá s příchodem 2000 nových vojáků. Letos jich dosud podle něj přijala více než 2170 a naplněnost útvarů armády tak dosáhla 83 procent.

Americký dron Reaper schopný nést bojovou výstroj | Zdroj: Wikimedia Commons

Prezident Miloš Zeman na shromáždění řekl, že by se měl nejen zvyšovat počet vojáků, ale za důležitý označil i příchod talentovaných lidí. Přimluvil se opět za to, aby Česko vydávalo na obranu dvě procenta HDP, jak se zavázalo při vstupu do NATO. Podotkl, že v minulosti byl dvouprocentní závazek plněn a všichni to považovali za samozřejmost.

Na Středočeský kraj budou dohlížet nové policejní drony, mají i termokameru Číst článek

Podle ministra obrany Martina Stropnického (ANO) je reálné, aby dvě procenta byla dosažena v roce 2025. Podotkl, že navržený rozpočet ministerstva obrany na příští rok se blíží 60 miliardám korun.

Jak je Zemanovým zvykem, před vojáky lobboval za pořízení moderních dronů. Armáda již podle něj vypracovala studii o začlenění bezpilotních letadel do výzbroje.

„V nejbližší době se bude podle této studie kupovat prvních šest ScanEaglů," řekl Zeman. Armáda je již nyní využívá při své činnosti v Afghánistánu, dostala je z USA. Ve výzbroji má i další menší drony. Podle Zemana by měly být začleněny pod vzdušné síly, a ne pod pozemní jako dosud. Zeman také v projevu pochválil aktivní zálohy.

Americký dron ScanEagle | Foto: US Marine | Zdroj: Wikimedia Commons