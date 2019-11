Slyšet a vidět a přitom být neviditelný. V Litvě trénují čeští vojenští specialisté na elektronický boj

Ochránit elektronická zařízení ve zbraních a zároveň vědět co nejvíc informací o nepříteli. To trénuje čtyřicítka českých vojáků z jednotky elektronického boje v Litvě v rámci alianční mise Předsunutá přítomnost v Pobaltí. V moderním boji je pro vojáky důležité vědět o hrozbách dopředu a zvládnout ochránit vlastní elektronické systémy. Vilnius/Praha 12:37 15. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko patří mezi tahouny v oboru elektronického boje (ilustrační foto). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Detekujeme jakékoliv radiové signály v elektromagnetickém spektru, tedy jakékoliv vysílače. Ať už jde o vysílačku nebo třeba dálkové ovládání od auta,“ vysvětluje Radiožurnálu vojačka, která má kvůli bezpečnosti zakrytou tvář a strhnutou cedulku se jménem na uniformě. Stojí vedle vozidla s takzvaným mobilním průzkumně rušícím systémem.

„Rušičem je vozidlo vybaveno pouze pro vlastní ochranu. Udělá si kolem sebe bublinu a je chráněno proti nástražným výbušným zařízením,“ říká a dodává, že vedlejší automobil umí detekovat radary.

Obě vozidla používají vojáci z jednotky elektronického boje, aby mohli zkoumat okolí. V Litvě s nimi cvičí, v boji je využívají například v Afghánistánu.

„Ochranné rušiče jsou nezbytnou součástí vybavení vozidel, potažmo i jednotlivců k eliminaci odpalu nástražných výbušných systémů,“ říká podplukovník Petr Šnajdárek a dodává, že Litva je pro vojáky specifická.

„Jsme v prostoru, který je signálově velmi naplněn. Je tady spoustu signálů a jejich zdrojů. Naším cílem je vyznat se v tom a pomoci s ochranou jednotek,“ vysvětluje Šnajdárek.

Tvrdý boj v kyberprostoru

Český velvyslanec na ambasádě v Litvě Vít Korselt potvrzuje, že přítomnost našich vojáků v tomto státě je důležitá. „Nejenom obyčejné fake news, ale i kybernetické hrozby jsou zde velmi silné. Litevci s tím bojují, jsou v tom poměrně tvrdí, proto je pro ně spolupráce zajímavá,“ říká.

Litva sama intenzivně vnímá změnu mezinárodního prostředí po anexi Krymu v roce 2014, vliv Ruska a hybridních hrozeb. „Hranice mezi mírem a válkou se prostřednictvím kybernetického prostoru stírají. Příprava na hrozby, které přicházejí nejen fyzicky, ale také elektronicky, je proto velmi důležitá,“ dodává litevský velvyslanec v Česku Edvilas Raudonikis.

Role Česka

Důležitou roli České republiky v elektronickém boji dokazuje i náš projekt v rámci Stálé strukturované spolupráce, tedy PESCO. Jedná se o iniciativu členů Evropské unie, kteří chtějí posilovat společnou obranu a bezpečnost.

Projekt elektronického boje Česko vede, zapojilo se do něj i Německo a právě Litva nedávno oznámila, že se plánuje zapojit také. Cíl projektu vysvětluje mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

„Jde o to zjistit, jak na tom jsou ostatní země Evropské unie. V ideálním případě pak do budoucna vytvořit vojenskou jednotku, kterou by unie mohla využívat třeba na zahraničních misích. Případně vytvořit společný výcvikový program a školit experty na elektronický boj z dalších zemí,“ říká Pejšek.

Technologiemi pro elektronický boj se zabývá i několik českých firem. Armáda i ministerstvo předpokládají, že tento projekt podpoří i český průmysl.