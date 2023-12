Česká armáda má svou první influencerku. Chce tak zaujmout generaci Z pro službu v maskáčích

Jaké je ‚zákulisí‘ vojenského života a jaké je to řídit tank? To veřejnosti přibližují influenceři, ať už vojáci nebo i civilisté, kteří se o ozbrojené síly jen zajímají. Ve Spojených státech běžný typ spolupráce se v Česku teprve rozjíždí. „Armádě chvíli trvalo, než si formát influencera ‚osahala‘,“ přiznává plukovník Ivo Zelinka. Vojáci si od neotřelé komunikace slibují zviditelnění mezi mladými lidmi a ideálně i nové přihlášky. Praha/Olomouc 10:41 17. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Armádní influencerka Barbora Sittová byla třeba u toho, když Američané přivezli do Česka nové vrtulníky nákladním letounem C-17 Globemaster | Foto: Anna Korvinyová | Zdroj: Armáda České republiky

„Nejhorší pro mě je, když jsem v kanceláři, to jsem nešťastný influencer, ale v terénu je to skvělé. To pak vypadá tak, že ráno sednu do auta, vyjedu na nějaký útvar, který se třeba moc neprezentuje nebo kde potřebují pomoct s náborem. Tam natáčím, fotím a samozřejmě mluvím s lidmi a i s veliteli,“ popisuje svou práci první influencerka české armády Barbora Sittová, jejíž profil na instagramu sleduje skoro sedm a půl tisíce lidí.

Jak se člověk stane armádním influencerem? U Barbory to byla tak trochu náhoda. Bývalá zdravotní sestra se k vojákům přidala před třemi lety, kdy nastoupila na pozici řidiče.

Záhy si jí ale všimli odborníci z kybernetických a informačních sil. Zaujala je tím, jak na svém osobním instagramovém profilu ukazovala život matky, sportovkyně a zároveň vojákyně.

A tak ji „přetáhli“ do tehdy vznikajícího týmu specialistů, kteří mají na starost armádní sociální sítě: Facebook, LinkedIn, X a nejnověji také Instagram.

Zaujmout mladé

„Armáda musí být na sociálních sítích vidět a musí být viditelná pro svoji cílovou skupinu - tedy z velké části pro mladé lidi,“ vysvětluje plukovník Ivo Zelinka.

Ten od letošního června vede olomouckou skupinu armádních kybersil a v práci mu prý pomáhá zkušenosti s jeho vlastním působením na sociálních sítích – jeho profil na síti X sleduje aktuálně 54 tisíc lidí. Ale také to, že půl roku šéfoval odboru komunikace na generálním štábu.

Priority, které chtějí vojáci veřejnosti skrze sociální sítě sdělit, jsou podle Zelinky čtyři: armáda je moderní, akceschopná, účastní se zahraničních misí a je tak silná, jako jsou silní lidé, kteří v ní slouží. Jinými slovy: jedním z cílů je skrze internet přilákat více lidí ke službě v uniformě.

Barbora Sittová při práci. Na nedávném „zápasu cti“, kdy se Sparta utkala s Jabloncem a fotbaloví fanoušci zároveň mohli navštívit armádní fanzónu Barbora natáčela videa a přidávala instastories přímo z místa | Zdroj: Armáda České republiky

„Rekrutace nových členů je cílem komunikace spíše na instagramovém účtu. Při bližším zkoumání armádního instagramu lze pozorovat mírný překryv s facebookem, ale výrazně větší zaměření je na vizuální obsah. Komunikační linka zdůrazňuje akci, dynamiku, emoce, adrenalin a týmovou spolupráci, což může být atraktivní pro potenciální zájemce,“ hodnotí armádní instagram Petra Audy Martínek z katedry marketingu Vysoké školy ekonomické v Praze.

Kam se civil nedostane

Oficiální influencerka Barbora není jediným vojákem, který se snaží život v maskáčích přiblížit online publiku. Ve stejné jednotce jako ona pracuje také Ondřej Havlíček, na internetu známý spíš pod přezdívkou Tankista.

Jeho youtubový kanál odebírá skoro 190 tisíc lidí. Ve svém volném čase na něj natáčí videa o českých i zahraničních ozbrojených silách, ale také o historii, policii či hasičích.

„Ondřej Havlíček má přesah do jiných sociálních bublin, které bychom neměli šanci oslovit,“ oceňuje jeho práci Zelinka.

Zároveň přiznává, že „armádě chvíli trvalo, než si formát influncera ‚osahala‘“. Třeba v amerických ozbrojených silách je spolupráce s influencery poměrně běžná. Američtí vojáci je třeba zvou, aby si vyzkoušeli, jaké je to být na den mariňákem.

Jedno z takových videí zhlédl zhruba před rokem i Jan Hanko, kterého na youtube sleduje více než 165 tisíc lidí. Sportovec a online tvůrce Hanko, který v té době natáčel videa o parkouru, ale také o policii anebo různé sportovní výzvy, se pak propojil s armádou.

Od té doby fanouškům ukázal třeba to, jaké to je řídit tank, být výsadkářem nebo co dělají dělostřelci.

„Spolupráce je nastavená tak, že si vycházíme navzájem vstříc. Já samozřejmě chápu, co tím sledují všechny složky, které se mnou spolupracují. Nebavíme se jenom o armádě. Ten prvotní impulz od policie byl taky ten, že tím sledují nábor. Protože není žádným tajemstvím, že se neustále hledají noví policisti nebo vojáci a že v těchto složkách chybí lidi," říká Hanko.

„Je to propojené s tím, co mě baví. A to je práce na sobě. Člověk se dostává do fyzického a psychického diskomfortu a já tím testuji sám sebe, co vydržím, kde mám své limity a podobně. Obohacuje mě pohybovat se tam, kam se běžně civil nedostane,“ odpovídá Hanko na otázku, co ze spolupráce má, když od armády žádné peníze nedostává.

Studená sprcha

Kolik nových vojáků díky influencerům armáda získá, nejde přesně změřit. I když třeba u toho, kdo podá přihlášku ve virtuálním náborovém středisku, náboráři alespoň vidí, jestli na stránku přišel z facebooku nebo třeba z instagramu.

„Natáčel jsem jedno video u Vojenské policie, a když jsem se tam za půl roku vrátil natočit další, tak mi říkali, že tam zrovna leží pár přihlášek, kam lidé napsali, že to jdou zkusit na základě mého videa,“ popisuje Hanko.

Právě provázanost mezi sociálními sítěmi a nedávno spuštěným virtuálním náborovým střediskem je podle Petry Audy Martínek z katedry marketingu něco, na čem by armáda měla ještě zapracovat.

„Armádní feed postrádá důraz na prestiž a status a v souladu s duchem instagramu zachází místy až k herním či fantazijním stylizacím, které mohou pomáhat budovat přitažlivou image armády, ovšem prokliknutí na webové stránky v hlavičce profilu může pak působit jako studená sprcha. Pro zvýšení efektivity náboru lze zvážit přidání ‚call to action‘, lépe vydláždit digitální cestu k registraci a do příspěvků přidat prestiž, status a osobní příběhy,“ shrnuje Audy Martínek.