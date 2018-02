Armáda přepracovala požadavky na nákup nových vrtulníků. Ty původní označila Šlechtová za nesplnitelné

Dosavadní vývoj mnohamiliardové zakázky označila ministryně za marketingový průzkum a původní požadavky armády za nesplnitelné.

Náčelník generálního štábu Josef Bečvář konkrétní změny požadavků komentovat nechtěl. S kritikou ministryně ale nesouhlasí.

„My přeci nemůžeme koupit vrtulník, který naplňuje podmínky dnešního boje. My se musíme dívat na to, že vrtulník skutečně bude nasazen do operace za pět, za deset let. Takže odmítám tvrzení, že se jedná o science fiction, že si vojáci něco vymýšlí. Víme o tom, že takové vrtulníky dneska je možné koupit, pořídit a bude to otázka výběrového řízení,“ řekl Radiožurnálu Bečvář.

Ministerstvo obrany přijetí přepracovaných požadavků armády potvrdilo. O způsobu zadání tendru chce Šlechtová rozhodnout co nejdřív a plánuje přitom oslovit více států.

Loni dostala obrana nabídky od americké a italské vlády. Nové víceúčelové vrtulníky mají postupně nahradit ruské stroje, kterých má česká armáda na čtyři desítky.

Dalším velkým tendrem, který Šlechtová prověřuje, je zakázka na dodávku osmi radiolokátorů MADR z Izraele za 3,5 miliardy korun.