Téměř 112 miliard korun. Armáda upřesnila, za kolik může modernizovat české stíhací letectvo

Ministerstvo obrany téměř rok vyjednává s Američany prodej letounů F-35 Česku. Pokud vláda nákup schválí, půjde o historicky největší zbrojní zakázku pro českou armádu. V roce 2027 totiž končí nájemní smlouva na švédské gripeny. A i když Česko může nájem prodloužit, resort s armádou řeší, jaké stíhačky bude provozovat v dalších letech. Konečný návrh má kabinetu Petra Fialy už za pár týdnů představit ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Praha 12:22 30. srpna 2023

Česko by mohlo za stíhačky F-35 zaplatit 112 miliard korun, konečné rozhodnutí je na resortu obrany a vládě | Zdroj: Profimedia

Velitel vzdušných sil Jaroslav Míka upřesnil Radiožurnálu pořizovací cenu amerického systému F-35. Nejde jen o 24 stíhaček, o jejichž nákupu se mluví, ale také o příslušenství, jako je munice, náhradní motor a simulátor pro výcvik.

Součástí ceny pak je i celý balík služeb – například zaškolení pilotů, pětiletý servis nebo podpora při modernizaci letiště. Podle Míky je pořizovací cena nakonec nižší, než oznámil americký Kongres.

„Smluvní vztah s americkou stranou určitě nepřekročí 5,62 miliardy amerických dolarů. Spíše se bude blížit těm pěti miliardám dolarů,“ vysvětlil.

Při současném kurzu České národní banky by tedy nákup vyšel na necelých 112 miliard korun. Jeho součástí je taky inflační doložka, která podle Míky ale nemusí být uplatněná. Další podrobnosti chce vyjednávací tým nejprve sdělit vládě.

Podle Tomáše Součka z časopisu Letectví a kosmonautika, který se přímo vojenským letectvím zabývá, nelze při hodnocení nákladů porovnávat pouze nákupní cenu přepočtenou na kus.

Výsledné náklady totiž podle něj ovlivňuje celá řada faktorů: „Ať už ta konfigurace letounů, které si zákazník pořizuje, doplňkové služby, výbava, zabezpečení náhradních dílů, sady munice a délka logistické podpory. Navíc i v obraném průmyslu došlo k nárůstu cen, takže se tento kontrakt nedá ani srovnávat s kontrakty, které byly podepsány před několika roky.“

Chybí lidé

Bývalý velitel vzdušných sil Petr Mikulenka v rozhovoru pro zpravodajský web iDNES.cz upozornil, že provoz letounů bude stát až trojnásobek pořizovací ceny. Navíc velitelství vzdušných sil chybí až tisíc vojáků.

Podle Míky má jeho bývalý velitel pravdu v tom, že takové náklady jsou u všech pořizovaných platforem. V případě systémů F-35 jsou ale náklady rozložené do roku 2069, tedy na skoro 50 let. Míka také připouští, že letectvo má nedostatek lidí, a to nejen v Čáslavi, kde by letouny měly mít základnu.

„Vzdušené síly jsou taktické letectvo, vrtulníkové letectvo, dopravní letectvo, protivzdušná obrana státu, systém řízení a velení. Takže vidíte, že tohle není pouze o Čáslavi, ta je naplněná z 90 procent. Systém F-35 neznamená navýšení personálu, ale bavíme se o specializaci a kvalitě,“ upřesňuje.

Armáda už podle Míky upravuje vzdělávací programy na vojenských školách tak, aby měla dostatek specialistů pro moderní techniku, kterou dostane po roce 2030.

Modernizace letiště

Radiožurnál nedávno upozornil také na to, že v zamýšlené ceně za pořízení systémů F-35 není nutná modernizace letiště, jak to původně prezentovala ministryně obrany.

„Ty části, které by byly jen pro české F-35, budou hrazeny z rozpočtu ministerstva obrany. A na základě naší studie i zkušeností ze zahraničí se pohybujeme okolo 400-500 milionů eur, takže jsme okolo deseti miliard korun,“ vysvětluje Míka.

Proč chceme 5. generaci? Protože obrana je na 1. místě. Letoun 5. generace je zbraň a superpočítač se supervýkonným senzorem v jednom. Dokáže shromažďovat, třídit a sdílet obrovské množství informací. Tyhle letouny vidí téměř vše v okruhu stovek kilometrů. A s nimi i celá armáda. pic.twitter.com/Eb3GyO8mCC — Armáda ČR (@ArmadaCR) August 29, 2023

Vojáci ale počítají s rekonstrukcí letiště v Čáslavi bez ohledu na to, jaká letadla budou v hangárech parkovat. Kvůli americkým letounům F-35 tam bude větší míra zabezpečení.

Podle generála Míky ale může část nákladů pokrýt z fondů NATO, protože Česko má poskytovat hostitelskou podporu dalším členům Aliance.