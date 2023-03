Do boje, ne do kanceláře. Armáda modernizuje výstroj, vojáci dostanou maskáče v novém střihu

Naše srdce a cévy zažily třiatřicet báječných let. Úmrtnost ale přestala klesat, i když by ještě mohla

Od poloviny 80. let se naděje dožití zvedla o bezmála deset let. Hlavně díky obrovskému snížení úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění. Oba trendy ale začaly už několik let před covidem zpomalovat.