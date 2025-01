Armáda chce využít know-how zkušených vojáků. Pokračovat ve službě by mohli i v důchodovém věku

V české armádě by nově mohli sloužit vojáci i po dosažení důchodového věku. Navrhuje to novela zákona o vojácích z povolání a s tím související novela branného zákona, kterou nedávno schválila vláda a teď čeká na projednání poslanci. Změna by mohla platit od poloviny letošního roku a týkat by se měla také příslušníků aktivní zálohy.

