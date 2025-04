Armáda nabízí ‚nový start do života‘. Sloužit v Česku budou moct i lidé se základním vzděláním

V české armádě nově najdou uplatnění lidé, kteří dokončili jen základní školu. Doposud byl přitom ke vstupu do ozbrojených sil potřeba alespoň výuční list. Novinku zavádí novela zákona o vojácích z povolání, která začne platit od poloviny roku. Služba se základním vzděláním ale bude mít svá omezení. Praha 11:07 29. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedení si od změny slibuje zlepšení náborů, neboli více vojáků (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lidé bez středního a vyššího vzdělání se uplatní na základních funkcích, třeba jako střelci nebo řidiči a budou moct získat jen nejnižší hodnosti, tedy hodnost vojína nebo svobodníka. Sloužit v armádě tedy budou moct maximálně dva roky. Bez dalšího vzdělání totiž nemůžou ve vojenské kariéře postupovat dál.

Armáda tyto lidi nicméně podpoří, aby si střední školu dodělali. „Pokud se nám tito lidé osvědčí, tak jim budeme nabízet, aby mohli nastupovat na odborná učiliště nebo si dodělat střední školu. Zkusíme s nimi pracovat tak, aby si mohli najít další uplatnění v armádě,“ říká zástupce náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč.

Vedení resortu obrany si od změny slibuje zlepšení náborů neboli více vojáků. Poslední roky se armádě nedaří získat tolik nových lidí, kolik by potřebovala. Zároveň s tím, jak vojáci stárnou, jich čím dál více odchází do zálohy.

Průměrný věk vojáka je teď kolem 38 let a loni jich z armády odešlo nejvíc za posledních 10 let. Generální štáb a ministerstvo obrany proto zkouší různé věci, jak to změnit, a jedna z nich je právě snížení požadavků na vzdělání.

Doposud byl pro kariéru profesionálního vojáka potřeba alespoň výuční list. Zájemce se základním vzděláním musela armáda podle šéfa karlovarského rekrutačního centra nadpraporčíka Milana Grunda odmítat.

„Každý rok se to trochu liší, ale bývají to desítky. V roce 2024 se můžeme bavit o 70 lidech. Spousta lidí pracuje mimo Českou republiku, dělá v zahraničí, třeba v Německu, kde jim takové vzdělání pro práci v továrnách bohatě stačí,“ říká Grund.

Nastartovat život

V Česku je podle posledních údajů Českého statistického úřadu z roku 2021 přes milion lidí se základním vzděláním. Nejvíc lidí se základní školou žije právě v Karlovarském a taky v Ústeckém kraji.

Podle generála Miroslava Hlaváče bude mít z této změny prospěch nejen armáda, ale také zbytek společnosti. „Umožníme nastartovat život mladým lidem, kterým se třeba začátek nepovedl. Historicky armáda umožňovala sociálně slabším lidem, aby si znova nastavili svůj život,“ popisuje zástupce náčelníka generálního štábu.

Armáda v poslední době ústupků udělala více. Na začátku roku třeba vojáci snížili vstupní fyzické testy do armády nebo změnili zdravotní vyhlášku. Díky tomu můžou na některé funkce nastoupit lidé s protézou končetiny nebo s větším počtem dioptrií.

V jednání je taky navýšení platů vojáků. Podle ministryně obrany Jany Černochové z ODS by to mělo být minimálně skoro devět tisíc hrubého pro každého vojáka. Jak ale informoval server novinky.cz, Černochová to nedojednala s kolegy z vlády, která navýšení musí schválit. Jestli k tomu dojde, se tedy teprve uvidí.