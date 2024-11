Přibývá vojáků s nárokem na výsluhu. Letos svléklo uniformu nejvíc lidí za posledních 10 let

Z armády začíná odcházet generace vojáků, kteří do ní nastoupili po zrušení povinné vojenské služby v roce 2004. Jak zjistil Radiožurnál, letos svléklo uniformu nejvíc lidí za posledních 10 let. Tento trend bude podle Michaely Trněné z armádní Agentury personalistiky nejspíš pokračovat. Armáda proto chce posílit benefity pro vojáky a ještě víc zjednodušit nábory nováčků. Praha 13:02 3. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojáci nedávno pomáhali s odklízením následků povodní. Jejich primárním úkolem je ale chystat se na obranu státu před vnějším napadením | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pro nás není podstatný jenom nábor, ale ten rozdíl mezi tím, co nám odejde z armády, a co přibyde, a letos ta čísla vůbec nejsou dobrá a ten trend není dobrý,“ pověděl nedávno novinářům náčelník generálního štábu Karel Řehka.

Jak teď Radiožurnálu řekla podplukovnice Michaela Trněná z armádní Agentury personalistiky, „čistý přírůstek“ za rok 2024 bude okolo čtyř stovek vojáků. Armádě se sice podařilo nabrat přibližně 1800 nováčků, jenže ji letos zároveň asi 1400 lidí opustilo.

A to je podle zástupkyně náčelnice odboru doplňování personálu Agentury personalistiky Trněné nejvíc za posledních 10 let.

Podle mluvčí armády plukovnice Magdaleny Dvořákové běžně ročně odejde osm set až tisíc lidí. „V loňském roce to bylo necelých 1300, to samé v roce 2022, takže trend je plus minus podobný, ale jak armáda stárne, tak možná bude odchodovost vyšší,“ nabízí vysvětlení Trněná. Průměrný věk českých vojáků se na začátku roku blížil 37 letům.

Podle armádních personalistů zvýšený odliv souvisí s profesionalizací armády před 20 lety. V roce 2004 totiž v Česku skončila povinná vojenská služba a prvním profesionálním vojákům z té doby je dnes kolem čtyřicítky.

Přibývá tak vojáků, kteří mají odslouženo 15 a více let, a dosáhnou tím pádem na výsluhy. Někdy také narazili na strop možností, kam se v armádě posunout, a tak odcházejí do civilu.

Správný čas

Podobně to vidí i 43letý Oldřich Bruža, který strávil většinu kariéry u speciálních sil a po 21 letech se rozhodl armádu opustit.

„Říkal jsem si, že už je ten správný čas, něco mě táhlo z armády ven, zkusit něco v civilu, a pak tam byly ty push faktory, kdy jsem došel k tomu, že armáda už mi v podstatě neměla co nabídnout,“ popsal Radiožurnálu Bruža, který se teď živí poradenstvím.

„Co je úplně super na armádě, je, že mám vojenskou výsluhu, proto i to moje odcházení do civilu bylo tímto trochu podpořeno,“ přiznává Bruža. Podle orientační kalkulačky je průměrný výsluhový příspěvek necelých 20 tisíc korun.

Vliv na vyšší odchodovost má podle Trněné ale i mladá generace. „Mladí mají jiný vztah k práci a odchází nám hodně ve zkušební době, protože zjistí, že profese vojáka z povolání nenaplnila jejich očekávání,“ říká podplukovnice.

Ubytovny a školky

Že budou potřeba změny, aby stávající vojáci nedocházeli a noví se hlásili, zmínil i šéf armády Řehka: „Myslím si, že budeme muset do budoucna udělat radikálnější opatření a bude se to muset týkat i benefitů pro vojáky, protože armáda přestává být konkurenceschopná.“ Podle Trněné se chystá třeba modernizace ubytoven nebo rozšíření dětských skupin na více posádek.

„V oblasti náboru se snažíme zjednodušit proces, snížit administrativní zátěž, v říjnu došlo k přehodnocení požadavků na zdravotní stav uchazečů v jednotlivých odbornostech,“ vypočítává podplukovnice snahy armády nalákat nováčky.

Sem patří třeba i zavedení stipendií pro studenty vybraných oborů nebo letošní nultý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky, který úspěšně dokončilo 110 lidí. A protože měly „prázdniny s armádou“ mezi školáky úspěch, chystají vojáci pokračování.

„Počítáme s většími počty ve více posádkách, vše zveřejníme na začátku příštího roku,“ slibuje Trněná.

Aktuálně má Česko necelých 28 tisíc vojáků z povolání, z toho 24 tisíc slouží přímo v armádě, ostatní třeba ve Vojenské policii nebo u Vojenského zpravodajství.