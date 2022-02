Čeští vojáci budou mít nové maskování. Má je zneviditelnit v poušti, zeleni i v zastavěných oblastech

Vojáci budou měnit vzor svých maskáčů. Po více než dvaceti letech by měl skončit známý vzor 95 a nahradí ho moderní MAD21. Vojáci už také nebudou potřebovat dvoje sady uniforem - zelené a pouštní, ale budou mít jen jedny univerzální. Nový maskáčový vzor teď testují odborníci z Univerzity obrany v Brně. Praha 9:48 4. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maskovací vzor pro vojenské uniformy MAD21 | Zdroj: Armáda České republiky

Podplukovník František Racek z Univerzity obrany ukazuje na vzorníku rozdíly mezi stávajícím vzorem 95 a novým MAD21. Každý vzor má podle něj dvě základní funkce.

„Je otázka, jakým způsobem docílit co nejlepšího rozbití kontur a co nejlepšího splynutí s pozadím. Ukazuje se, že tam musí být jak velké objekty a velké skvrny, jak jsou zde, tak menší skvrny,“ popisuje.

Už na první pohled se liší. Nový vzor je kombinací zelené s odstíny hnědé a barevné plochy jsou různě velké i různě stínované. Vychází z takzvaného multicamu, který dnes používají američtí vojáci. Vojáky by měly nové uniformy maskovat i například v zastavěné oblasti, což starý vzor 95 neumožňoval, pokračuje František Racek:

„Třeba do Afghánistánu si vojáci oblékali tyto pouštní uniformy. Tam samozřejmě poušť byla, ale není všude. Takže to úplně nebylo ideální. Byla snaha přizpůsobit se trendu a velkou roli hraje i ekonomické hledisko. Oblékat každého vojáka do několika uniforem je strašně drahé a nakonec to ani tak dobře nefunguje.“

Armáda se o nový vzor maskáčů pokouší už sedm let. První dva neprošly testy, nebyly tak univerzální, jak vojáci potřebovali. Autor aktuálního návrhu ale překvapivě není voják, je to akademický sochař z univerzity Palackého v Olomouci Tomáš Chorý, pokračuje podplukovnice Helena Jarešová, náčelník výstrojní služby.

„Členové týmu, kteří na tom pracují, dostali do ruky knížku kamufláže od pana doktora, jiný kolega měl možnost nás s panem doktorem Chorým propojit. Pan doktor Chorý pracuje jako šéf grafického ateliéru na univerzitě Palackého v Olomouci. Od dětství je fanda maskování, takže pro něj to byla taková zábavná práce,“ popisuje Jarešová.

Než ale vojáci poprvé obléknou nové uniformy, ještě to nějaký čas potrvá. Armáda teď vzor testuje v terénu. „Ten návrh je natištěný na zkušebních textiliích, abychom viděli, jakým způsobem to reaguje v reálném prostředí. To jsou ty terénní zkoušky,“ pokračuje.

Vše musí přesně popsat právě odborníci z Univerzity obrany a stanovit stupeň univerzálnosti vzoru, pak vše předloží náčelníkovi generálního štábu Aleši Opatovi.

„Následně do toho vstoupí i vojenský výzkumný ústav, aby se napsal český obranný standard. Ten běh je ještě na dlouhou trať, takže z tohoto důvodu si nedovoluji odhadovat ten časový horizont, kdy by to vojáci mohli dostat,“ vysvětluje podplukovnice.

Armáda chce mít nový maskovací design zapsaný jako průmyslový vzor na úrovni Evropské unie. Chce tak ochránit know how autora a armády, aby nikdo národní vzor nemohl kopírovat.

