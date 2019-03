Armáda chce bojová vozidla pro 11 vojáků a s věží s osádkou. Plánuje investovat 50 miliard

Nová pásová bojová vozidla pěchoty (BVP) pro českou armádu za asi 50 miliard korun musí uvézt 11 vojáků, mít věž s osádkou nebo kanon ráže 30 milimetrů. Podmínky účasti v tendru ve středu ministerstvo obrany předalo čtyřem už dříve vybraným zahraničním firmám. Praha 16:46 27. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bojové vozidlo pěchoty Armády ČR | Foto: Michal Voska | Zdroj: Armáda ČR

Důležitým kritériem při výběru vítěze největší armádní zakázky v Česku bude i rozsah zapojení českého obranného průmyslu na výrobě vozidel. Musí být minimálně 40 procent z nabídkové ceny zakázky. Novinářům to řekl pověřený náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Filip Říha.

Armáda požaduje 210 vozidel v sedmi různých modifikacích. Většina z nich bude sloužit jako BVP, další budou ve verzích velitelské, průzkumné, ženijní, vyprošťovací, zdravotnické a jako dělostřelecká pozorovatelna. Armáda zároveň požaduje téměř tři desítky servisních a dílenských vozidel na kolovém podvozku.

Zájemci o zakázku

Ministerstvo obrany ve středu na setkání pozvalo firmy BAE Systems, General Dynamics European Land Systems (GDELS), PSM a Rheinmetall Landsysteme. Mezinárodní firma BAE Systems vyrábí ve Švédsku vozidlo CV90, nadnárodní GDELS nabízí španělsko-rakouský projekt Ascod. Německá firma Rheinmetall Landsysteme by chtěla uspět s vozidlem Lynx a německé konsorcium PSM, tedy společný podnik společností Krauss-Maffei Wegmann a Rheinmetall Landsysteme, nabízí bojové vozidlo Puma.

Představené technické parametry jsou pro výrobce podstatné. Otázka zejména bude, kteří z nich dokážou splnit požadavky na velikost vozidla a na vybavení osádkovou věží. Například vozidlo Puma německého konsorcia PSM, které je vybavené bezosádkovou věží, loni odstoupilo z tendru pro australskou armádu, která také upřednostnila věž s osádkou. Puma také podle dostupných údajů nedokáže přepravit tolik vojáků, kolik požaduje ministerstvo.

Firmy nyní budou mít čas do začátku května, kdy od nich bude ministerstvo očekávat přihlášku do soutěže. Zájemci budou muset deklarovat, že jsou schopni splnit několik nepřekročitelných parametrů, mezi kterými jsou velikost vozu, jeho výzbroj nebo to, že dodají vzorek vozidla. Podstatným kritériem také bude zapojení českého průmyslu, a to nejen obranného.

Rozhodnutí o vítězi

O vítězi rozhodne cena, splnění technických požadavků a míra zapojení českého obranného průmyslu. Hlavním partnerem při komunikaci s českými firmami bude státní podnik VOP, který by měl mít na starosti i následný servis vozů. „Opravdu stojíme o to, aby se do tohoto kontraktu na české straně zapojilo široké spektrum českých firem,“ řekl Říha.

Obrana by chtěla podepsat smlouvu s vítězem do září. Říha poukázal na složitost a velikost kontraktu. Je podle něj možné, že tak budou některé termíny posunuty, když například firmy požádají o více času na zpracování nabídky.

S přípravou smlouvy má ministerstvu pomoci právní firma. Úřad ale už dvakrát zrušil výběrové řízení na právní kancelář. Nové vypíše podle Říhy v blízké době. Řekl, že zakázka byla zrušena kvůli opodstatněné připomínce týkající se požadavku na mezinárodní zkušenosti zájemců o zakázku. Její zrušení podle Říhy tendr na BVP neohrožuje.

Říha novinářům řekl, že zároveň bude podepsána smlouva mezi ministerstvem a vítězem výběrového řízení a mezi VOP a vítězem. Za ministerstvo by měl dokument podle vnitřních předpisů podepsat náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic, smlouvu ale může stvrdit i ministr.