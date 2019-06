Dvaadvacet týmů, 65 úkolů. V Boleticích se utkali odstřelovači z Česka, Lotyšska, Maďarska a Polska

Účastníci soutěže museli během pěti dnů splnit 65 náročných úkolů na různých stanovištích. Mezi nimi se přesouvali pěšky, terénním vozidlem nebo na tatře, a to vždy s plnou výstrojí, výzbrojí a vybavením.

Při vstupu na jednotlivá stanoviště byly týmy odstřelovačů instruktory uvedeny do situace, kterou musely v časovém limitu vyhodnotit, naplánovat si taktiku a zvolit i vhodnou zbraň.

Během soutěži střelci pálili na cíle na „krátkou i dlouhou vzdálenost, z místa i za přesunu, ve vodě, na souši, a dokonce i ze vzduchu“, informoval mluvčí armády Zbyněk Ostrý.

Organizátoři také zajistili dva vojenské vrtulníky Mi–171Š, takže soutěžící čekala o střelba z vlastní pušky nebo kulometu Minigun za letu.

Nakonec nebyly rozhodčími započítány dvě noční položky. „Důvod byl prostý. Po středečním prudkém lijáku zakryla prostory střelnic hustá mlha a následně i přes snahu soutěžících nebylo možné střílet,“ dodal Ostrý.

Soutěž nakonec vyhrálo družstvo složené z příslušníka Skupiny operativního nasazení Celní správy ČR a policisty z Útvaru rychlého nasazení. Na druhém místě skončili příslušníci Vojenské policie Olomouc a na třetím místě tým ze zásahové jednotky ředitelství policie Ústeckého kraje.

Příslušník Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky získal navíc zvláštní ocenění Best of the Best 2019. Nejlepším zahraničním družstvem byl tým z Lotyšska. Nejlepšímu armádnímu týmu ze 42. mechanizovaného praporu Tábor medaile unikla jen o několik bodů.

„Soutěž byla pro všechny zúčastněné obrovskou zkušeností a jedním z nejlepších a nejreálnějších tréninků. Soutěžící si vyzkoušeli mnoho dovedností, které posunuly jejich schopnosti,“ doplnil Ostrý.