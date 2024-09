Armáda pomáhá s obnovou mostů na Jesenicku, stavba prvních z nich má začít už za dva týdny

Česká armáda poslala do Jeseníků ženisty, kteří pomohou s obnovou poničených cest a mostů po povodních. Na Jesenicku by mohli postavit až 20 provizorních přemostění. Mezi prvními místy, kde by speciální ocelovou příhradovou konstrukci měli položit, je Bělá pod Pradědem.

