Nový systém protivzdušné obrany pro Česko dostřelí až 80 kilometrů. Armáda ho otestuje na podzim

Větší dostřel, rakety letící k různým cílům a celkově technologický skok pro českou armádu. To přinese nový systém protivzdušné obrany SPYDER, který si Česko před čtyřmi lety objednalo od Izraele za necelých 14 miliard korun. Na podzimní vojskové zkoušky ho připravuje pardubická firma Retia. Český rozhlas se byl podívat v její bezpečnostní zóně, kde kompletace součástek probíhá. Pardubice 12:00 19. července 2025

Ochrana českého vzdušného prostoru posílí. Systém SPYDER pro českou armádu, který umí sestřelit nepřátelská letadla, větší drony nebo střely s plochou dráhou letu, je skoro hotový.

Reportáž o montáži systému protivzdušné obrany SPYDER pro českou armádu

„Sem se sváží jednotlivé celky systému SPYDER a v podstatě se tady oživují. Dostáváme se do finální fáze integrace, následovat budou vojskové zkoušky,“ popisuje generální ředitel pardubické firmy Retia Jan Mikulecký, co se děje na montážní ploše obehnané ostnatým drátem, kde pracují čeští a izraelští technici.

Česko si od izraelské společnosti Rafael objednalo celkem čtyři baterie raketového systému protivzdušné obrany SPYDER. Každou tvoří devět nákladních vozidel, která mají různé úkoly.

Jedno nese rakety, další radar, na jiném je kontejner, ve kterém sedí operátoři s počítači. Během akce nestojí všechny automobily vedle sebe, ale rozmístí se po okolí, klidně i 10 kilometrů od sebe, a komunikují spolu na dálku.

„Tohle vozidlo řídí palbu v baterii. V tom mu pomáhá tento radar,“ ukazuje na jednotlivé náklaďáky projektový manažer Retie Oto Šorna.

„Samozřejmě existuje varianta, kdy je operátor schopen vystřelit přímo z vozidla, je to extrémní situace, kdy vozidlo ztratí spojení se svým okolím. Má optický zaměřovač, pokud je cíl detekovatelný ve viditelném nebo infračerveném pásmu, pak obsluha vozidla může odpálit raketu sama. Jinak odpalování raket probíhá z vyšších vrstev velení,“ upřesňuje Šorna.

Příští rok snad ve Strakonicích

Retia už má zkompletovanou skoro polovinu zakázky, která Česko vyjde celkem na bezmála 14 miliard korun, a už na letošní podzim jsou v plánu vojskové zkoušky.

Při nich si armáda otestuje, jestli je vše tak, jak si objednala. Pokud nový zbraňový systém obstojí, převezmou si ho příští rok vojáci ze strakonického protiletadlového raketového pluku.

„Součástí zkoušek je i přepravitelnost. Armáda má podmínku vždy, že to musí být přepravitelné po zemi, lodí a letadlem. Manuál pro vojáky musí obsahovat, co s tím mají udělat, jestli z toho mají třeba něco sundat. To se i zkouší,“ říká strakonický velitel plukovník Jaroslav Daverný.

Nové systémy SPYDER nahradí sovětské stroje KUB, které má česká armáda ve výzbroji od 70. let minulého století a které dostřelí maximálně 25 kilometrů.

„SPYDER dostřelí podstatně dál, od 30 do 80 kilometrů, to je násobně víc. Může nabít až šest druhů různých raket,“ říká plukovník Daverný s tím, že plně vycvičit vojáky na novou techniku potrvá 18 měsíců.