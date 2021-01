Filip o rozpočtu armády: Ano, pomáhá s covidem. Na to potřebujeme peníze, ne na zálohy za výzbroj

Vláda na prvním letošním zasedání neprojednala navrácení deseti miliard korun z rozpočtové rezervy ministerstvu obrany. Krácení výdajů do armády si vyžádali komunisté, kteří tím podmínili svou podporu státnímu rozpočtu na tento rok. „Ukazuje se, že to byl správný krok. Můžeme zajišťovat přesun vojáků, policistů a hasičů do služeb ve zdravotnictví, kde se ukazuje, že je to nutné. Kapacity nemocnic jsou vyčerpány,“ říká předseda KSČM Vojtěch Filip.

