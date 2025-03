Stísněné prostory a střelba ostrou municí. Už dva roky mají armádní speciální síly vlastní ‚killhouse‘

S instruktorem speciálních sil z vyvýšeného místa pod střechou „killhousu“ sledujeme, jak se vojáci cvičí ve střelbě a taktice. Krok číslo jedna je se vůbec dostat do budovy. Dveře můžou vykopnout nebo si pomůžou výbušninou či motorovou pilou. Během jednoho dne takto zničí i patery dveře.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z výcviku speciálních sil

Právě proto, že jde o příslušníky speciálních sil, neuvádíme jejich jména a také jsme změnili jejich hlasy.

Killhouse vypadá zvenku nenápadně, trochu jako továrna nebo skladiště z průmyslové zóny. Pro výcvik speciálních sil je ale zásadní kvůli specifikům boje ve stísněných prostorech.

„Snažíme se to zautomatizovat takovým způsobem, že ten člověk už v té místnosti nepřemýšlí, co má dělat. Přemýšlí nad tou situací, ale ne nad základy,“ popisuje jeden z instruktorů.

Vojáci, kteří dohlíží na výcvik, se pohybují po lávkách pod střechou. Říkají jim „catwalk“, tedy molo, a mají odtamtud přehled o tom, co se děje v jednotlivých místnostech killhousu. Ty se dají různě přestavovat.

„Jsou variabilní. Některé části si můžeme přestavět, udělat z toho chodby, místnosti a neustále to měnit,“ říká instruktor.

Jiný nádech

Killhouse neslouží speciálním silám jen ke zdokonalení boje uvnitř budovy, ale hlavně v něm můžou používat ostré náboje.

„Ne že by se k výcviku s ostrou municí přistupovalo vyloženě jinak, ale minimálně já jsem to měl tak, že jakmile se střílí ostrou, tak je tam jiný nádech, než když se střílí cvičnou nebo značkovací municí. Je to opravdu věc, která může někoho zabít. A to je princip tohoto výcviku, že chceme trénovat co nejblíž reálnému použití,“ vysvětluje instruktor.

Inteligent a diplomat s instinktem zabijáka, popisuje ideálního vojáka speciálních sil šéf armádní elity Číst článek

Speciální síly jsou zvláštní tím, že operují v malých týmech, kde jsou třeba jenom čtyři vojáci. Každý má svou roli. Někdo řeší výbušniny, někdo velí. Ale zároveň musí zvládnout jeden druhého zastoupit.

Na starost mívají třeba takzvané čištění budov, tedy jejich prohledání, jestli jsou bezpečné, a zlikvidování případných hrozeb. Můžou ale taky dostat za úkol někoho zajmout, nebo naopak osvobodit.

„Když pominu zbraně, munici a balistickou ochranu, tak pro tento druh výcviku mají s sebou zásahové výbušky. To se hodí do místnosti, udělá to ránu a i toho, kdo je připravený, by to mělo na pár vteřin vyřadit, omezit jeho schopnost střílet a to je moment, kdy my vstupujeme,“ uzavírá instruktor taktické přípravy.

Vlastní killhouse mají čeští vojáci od roku 2023. Předtím kvůli tomuto typu výcviku museli jezdit do zahraničí.