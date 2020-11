Změny ve financování neplánujeme, říká Metnar. Nákup bojových vozidel se přesunul na příští rok

Sněmovní výbor pro obranu se ve středu věnoval 50miliardové zakázce Armády České republiky na nákup 210 bojových vozidel pěchoty. Nákup se kvůli koronaviru odsouval, ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) v rozhovoru pro Radiožurnál uvedl, že testování vozidel je přeložené na začátek příštího roku. Ministr se vyjádřil i k financování armády, které ohrozilo krácení rozpočtu kvůli koronaviru. Podle Metnara ale zatím jeho resort změny nechystá. Praha 17:17 4. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lubomír Metnar | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ve středu jste na výboru pro obranu probírali nákup bojových vozidel pěchoty, došlo tam k nějakým změnám?

V současné době jsme informovali poslance výboru pro obranu o aktuálním stavu, kdy připravujeme materiál do vlády o stavu projektu. Protože jsme vyhodnotili předběžné nabídky s tím, že měly být zkoušky (testování bojových vozidel pěchoty, pozn. red.), ale s ohledem na pandemii a covid jsme to odložili na počátek příštího roku.

S ohledem na pandemickou situaci tam vzniklo určité zpoždění a v současné době budeme tvořit materiál, abychom komplexně seznámili vládu, v jakém stavu projekt je. Počátkem roku tam bylo určité zpoždění kvůli covidu, poté jsme se domluvili na prodloužení financování a rozložení splátek až do roku 2028, a s tím se přizpůsobily dodávky. To jsou zásadní změny, o kterých budeme vládu informovat. Jakmile bude tento materiál projednán vládou, podáme výzvu potenciálním dodavatelům o podání závazných nabídek.

Kdy tedy plánujete podepsat smlouvu s konečným dodavatelem?

Projekt se nám s ohledem na okolnosti, o kterých jsem hovořil, prodloužil. Stále ale dodržujeme termín v polovině příštího roku.

‚Změnu nechystáme‘



Dalším z bodů výboru pro obranu byly i případné změny modernizace armády kvůli krácení rozpočtu pro obranu…

Ten dotaz ze strany poslanců byl jasný, co by bylo, jak by se musel měnit koncepční strategický materiál Koncepce výstavby armády České republiky v případě, že by nebyla dodržena dvě procenta.

My jako resort neplánujeme žádnou změnu tohoto strategického dokumentu, protože v současné době všichni představitelé této země i nejvyšší ústavní činitelé potvrdili, že k tomuto závazku směřujeme. Nechystáme žádnou změnu, pokud by nastala, tak budeme informovat, jaké kroky a co všechno budeme muset změnit. Ale v současné době spekulujeme nad nějakou predikcí, která zatím není. My vidíme jako resort i státní správa, jaký bude rozpočet příští rok plus střednědobý výhled. Dál nevidíme. To, co schválila vláda, momentálně vidíme do roku 2023.



Takže vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), že dvě procenta Česko nesplní, byla bezpředmětná?

Paní ministryně financí se k tomu vyjádřila, ale viděla jste, že i nejvyšší ústavní činitelé i pan premiér potvrdili tento závazek, že k tomu směřujeme.