Armáda zahajuje vojenský výcvik pro středoškoláky. ‚Generuje to zálohy to budoucna,‘ říká Řehka

Mohli být s kamarády někde na výletě nebo jen tak odpočívat doma. Místo toho ale na následující čtyři týdny dobrovolně obléknou maskáče. 136 vybraných středoškoláků v pondělí nastupuje na základní vojenský výcvik. Startuje tak první ročník nového projektu české armády, která se snaží mladé generaci přiblížit službu v uniformě. Praha 8:20 22. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Všichni absolventi kurzu ale určitě zůstanou tzv. v záloze (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Letošní ročník „dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky“ je pilotní, armáda teprve zkouší, jestli to mladé bude bavit. Podmínkou pro přihlášení do projektu je plnoletost a čistý trestní rejstřík. Na cvičení se budou středoškoláci učit totéž jako kdokoliv jiný, kdo se chce stát profesionálním vojákem nebo aktivním záložníkem.

„Budeme se snažit jim to dělat každý den zajímavé. Ke všemu bude nějaká základní teorie, pak si to budou vojáci zkoušet a nabalovat jednotlivé dovednosti, které se naučí. To znamená, že se seznámí s tím, jak se pohybovat v terénu, jak používat mapu, spojovací prostředky a ruční zbraně,“ vysvětluje pro Český rozhlas zástupce velitele čtvrté brigády rychlého nasazení Martin Hajduch.

STEM: Češi znovu věří armádě. Důvěru jí vyjádřilo 70 procent dotázaných, víc má jen policie Číst článek

Ve středoškolském cvičení je oproti klasickému kurzu základní přípravy několik změn. Armáda se ho totiž pokusila přizpůsobit středoškolákům na míru. Proto cvičení trvá místo šesti týdnů jen čtyři a místo výcvikového střediska ve Vyškově, což je jinak vstupní brána do armády, se cvičení koná na dvou místech – ve vojenských újezdech Libavá a Hradiště.

Celé to zakončí taktické cvičení, to znamená přežití přes noc v lese. A úplně na závěr účastníci složí vojenskou přísahu.

Po absolvování kurzu se mladí zájemci vrátí zpět do školy nebo do práce. Armáda doufá, že vojenský život některé zaujme natolik, že pak vstoupí do aktivních záloh nebo se rozhodnou pro kariéru vojáka.

„Už od malička mě to táhne k armádě. Když mi pán z rekrutačního střediska řekl, že bych pak nemusel příští rok na kurz základní přípravy ke škole a mohl rovnou k útvaru, tak se mi to zdálo jako dobrá příležitost a dobrý způsob, jak strávit prázdniny,“ říká osmnáctiletý Dan z Ostrova nad Ohří, který se kurzu účastní.

Jak zajmout jednoho člověka z vesnice? Tisíce vojáků cvičí v Bavorsku taktiky, které si běžně nezkusí Číst článek

Armáda nabírá nové lidi

Všichni absolventi kurzu ale určitě zůstanou tzv. v záloze – to znamená, že sice nebudou chodit na žádná cvičení, ale pokud by se bezpečnostní situace zhoršila, může po nich stát přednostně sáhnout.

Armáda se tímto krokem snaží nabrat nové lidi, především mladé, protože se zatím nedaří nabírat nové lidi tak rychle, jak by bylo potřeba. Navíc průměrný věk vojáků se blíží ke 40 letům. Taky se každý rok snižuje počet vojáků v záloze, tedy těch, kteří někdy v minulosti prošli odvodem a mají nějaký základní výcvik.

„Je to dobré pro budování nějaké odolnosti společnosti i v edukaci o armádě a určitě to pomůže i armádě v nastavování vztahů s civilní veřejností. Navíc si myslím, že je to pro ty studenty zajímavé, protože je to určitá forma brigády, kde se něco naučí a vyzkouší si vojenský výcvik. Zároveň nám to generuje použitelné zálohy do budoucna,“ vysvětluje náčelník generálního štábu Karel Řehka.

Vojáci v letošním pilotním ročníku oslovili školy, se kterými už spolupracují. Jsou to hlavně obory jako strojírenství, elektrotechnika nebo IT. Když se projekt osvědčí, chce ho armáda zopakovat i v dalších letech a rozšířit ho pro více zájemců.