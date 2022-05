Obléknout uniformu a jít bránit vlast? Po prvotní vlně nadšení zájem Čechů o vstup do armády opět poklesl

Armádní platy

Plat vojáka z povolání se skládá z několika položek: služebního tarifu, výkonnostního a zvláštního příplatku, příspěvku na bydlení či stabilizačního příspěvku. Největší podíl tvoří služební tarif, jehož výše je určena dosaženou hodností. Po dobu základního vojenského výcviku v moravském Vyškově je nováček jmenován do nejnižší hodnosti vojína, kterému přináleží 16 200 korun hrubého. Svobodníci už mají 27 550 korun hrubého a deset tisíc na příspěvcích navíc. Služební tarif nižších důstojníků podle tabulek české armády startuje na 40 260 korunách hrubého plus příspěvky, u vyšších důstojníků se začíná na 58 620 korunách hrubého plus příspěvky.