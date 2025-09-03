Padlí čeští vojáci na zahraničních misích by mohli získat status válečného veterána. Spolek podal žádost
Sdružení válečných veteránů ČR požádalo o udělení statusu válečného veterána pro tři desítky českých vojáků, kteří padli na armádních zahraničních misích. Radiožurnálu to řekl předseda spolku Ladislav Sornas. Vydat veteránské osvědčení in memoriam umožňuje ministerstvu obrany novela zákona o válečných veteránech, která je účinná od středy.
00:00 / 00:00
Padlí čeští vojáci na zahraničních misích by mohli získat status válečného veterána. Spolek podal žádost
„K těm lidem máme vztah, mnoho z nich známe, proto jsme požádali odbor pro válečné veterány ministerstva obrany, aby jim udělil status válečného veterána,“ řekl Radiožurnálu předseda Sdružení válečných veteránů ČR Ladislav Sornas.
Na zahraničních misích české armády padlo 29 vojáků a jedna vojákyně. Většina z nich ale za válečné veterány oficiálně prohlášena není.
Složitý přechod do civilu? Veteráni mohou navázat v obranném průmyslu, motivovat je chce i stát
Číst článek
„Zákon o válečných veteránech doteď předpokládal, že si o to musíte vy jako živý člověk přijít požádat. Říkali jsme si, že je to nefér vůči jejich rodinám,“ popsal v Ranním interview Radiožurnálu šéf veteránského odboru ministerstva obrany, plukovník Robert Speychal.
Novela zákona, která je účinná od středy, to ale mění. Nově můžou o veteránské osvědčení právě pro padlé vojáky požádat jejich blízcí nebo veteránské spolky.
„Samozřejmě víme, že jim konkrétně to nepřinese nic, ale alespoň morální ocenění na jejich pozůstalé padne,“ vysvětlil Sornas motivaci, proč žádost odeslal.
Změna má ale i praktické dopady. Příbuzní válečných veteránů totiž můžou získat pomoc od Vojenského fondu solidarity.
Váleční veteráni jsou nejen vojáci, ale také policisté nebo diplomati, kteří byli buď 90 dnů na misi v místě ozbrojeného konfliktu, jako byl Afghánistán, anebo 360 dnů v jiných zahraničních misích, jako je třeba Pobaltí. Aktuálně je jich v Česku necelých 17 tisíc, z toho 52 z druhé světové války.