‚Jenom přeplácet nestačí.‘ ANO kritizuje návrh na zvýšení platů vojáků, vláda chce balanc

Návrh na růst platů policistů a hasičů ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) bude upraven dle návrhu ministryně obrany Jany Černochové (ODS). Ta chce navýšit platy vojáků o 8 300 korun měsíčně. Poslanec Jiří Mašek za ANO krok vnímá jako součást předvolební kampaně. „Nůžky se rozevírají, je potřeba to vybalancovat,“ oponuje poslanec Pavel Žáček (ODS) v pořadu Pro a Proti Českého Rozhlasu Plus. Praha 19:14 7. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté v terénu (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vidíte nebezpečí v tom, že vojáci platově odskočí policistům?

Mašek (ANO): Samozřejmě, že tam nebezpečí vidím. A hlavně to vidím jako určitý předvolební populistický krok paní ministryně Černochové. Kampaň už nám začíná a bohužel je na úkor návrhu vysokého růstu platů u vojáků.

Paní ministryně je za Spolu. Ministr vnitra za STAN by chtěl navýšit platy dalším bezpečnostním sborům, které mu podléhají – hasičům a Policii České republiky. A v pozadí ještě čekají vězeňská služba, celníci a další.

Žáček(ODS): Nenazval bych to předvolební záležitostí, protože tento problém bychom řešit museli. Souvisí to především s nárůstem rozpočtu ministerstva obrany, který má svůj důvod mimo naši republiku. Jde o prezentaci Česka v rámci Severoatlantické aliance.

Nicméně jako problém to vnímám, protože bude velmi složité vybalancovat to, že vojákům plat naroste, jelikož je nutné posílit armádu. A na druhou stranu bude složité nesnížit vnitřní bezpečnost a nenarušit úkoly, které bezpečnostní sbory konají. To jsou nůžky, které se rozevírají.

Jak najít platovou rovnováhu mezi vojáky, policisty, hasiči a dalšími? Ministr Rakušan říká, že je nutné nastavit podmínky tak, aby systém přinášel jistotu. Působí to tak na vás?

Žáček: Potřebujete k tomu mít tvrdá data a znát právní situaci. Každá úprava služebního poměru včetně finančních nároků je jiná, každý z těch bodů funguje podle jiného zákona. Porovnávat to jedním legislativním aktem je skoro nemožné.

Politický úkol je, jak to v rámci systému narovnat. Protože některé funkce spjaté s činností důstojníků jsou nesrovnatelné s tím, co dělají jiné bezpečnostní sbory nebo hasiči. Je nutné najít hodnocení a maximálně se na tom shodnout. K tomu potřebujeme celou vládu, nikoliv pouze ministra vnitra a ministryni obrany.

Mašek: Kroky vlády nepřinášejí jistotu. Za uplynulé období je tam asi 16procentní propad reálných mezd vůči inflaci. Potřebujeme, aby řadoví vojáci, respektive řadoví strážníci v nižších hodnostech byli schopni zabezpečit své rodiny, vzít si hypotéku, zařídit si bydlení a podobně. A tady vidíme, že se to vládě nedaří.

Navíc ne všechno je jenom o peněžním plnění vojákům. Ale je to i ve vytváření podmínek pro určité preferované obory, které jsou potřebné pro chod společnosti. Je to dostupné bydlení, výstavba služebních bytů, příspěvky na stravu a tak dále. Jenom se přeplácet mezi sebou taky není řešení.

Spojené nádoby?

Musejí se platy pro vojáky na jedné straně a platy pro ostatní bezpečnostní složky (policisty, hasiče, vězeňské dozorce) projednávat společně? Jsou to spojené nádoby?

Žáček: Z politického hlediska ano, protože se bavíme o nůžkách, které se mohou rozevřít. Faktem je, že už dneska signalizují jak bezpečnostní sbory, tak armáda, že někteří důstojníci, vojáci i policisté prostě změní dres, protože chtějí mít lepší podmínky a vykonávat profesionálně svoji činnost.

Pokud bude vláda zodpovědná, bude chtít, aby se znovu udělala analýza počtů i agend. Stále se bavíme o tom, že policii snížíme počet agend, abychom ušetřili některé úřední výkony, aby policie mohla být více na ulicích. Ale zatím se nám to úplně nepodařilo. Je to boj s byrokratickým šimlem, který trvá desítky let. To bychom měli změnit.

Mašek: Mělo. Určitě musí. Nelíbí se mi slovo nábor, tedy že někomu slibuji hned nějaké podmínky. Měli bychom se z náboru dostat do výběru, aby bezpečnostní složky byly výběrovou záležitostí a lidé se nám tam hlásili. Aby pro ně ta profese byla prestižní.

Měli bychom vytvořit novým členům takové podmínky, aby ze služby neodcházeli, aby tam byli do zralého věku, předávali zkušenosti. Aby to fungovalo normálním způsobem. Ne aby utíkali po 15 letech do výsluhy jenom proto, že se to vyplatí.

Tlačí nás čas? Je nutné co nejdříve rozhodnout o tom, jak a za jakých podmínek by měly stoupnout platy vojáků, policistů, hasičů a dalších?

Mašek: Mělo by dojít k elementární dohodě, že resorty budou na té věci spolupracovat. Nemyslím si, že je to nutné před volbami jednoznačně rozseknout, protože by to nastartovalo rozevírání nůžek. O některých složkách jsme se vůbec nebavili, ať už to jsou celníci nebo vězeňská služba, což jsou zase jiné resorty.

Zůstal bych u toho, že když bude shoda koalice i opozice, tak se tomu musíme věnovat. A že budeme spolupracovat.

Žáček: Teď už je to vyšroubováno tak, že musí přijít nějaká exekutivní akce vlády. Předpokládám dohodu představitelů obou resortů a ministra financí tak, aby se něco realizovalo, protože očekávání jsou veliká.

My jako politici to podporujeme, ale systémové řešení prostě není. Musíme mít jiné podklady, musíme se nad ním střetnout na uzavřeném jednání a dělat to zodpovědně.

Pro tyto změny je ideální první polovina volebního období. Musíme být na to připraveni, skočit na to hned, možná to dát do vládního prohlášení. Ale teď před volbami to je takové flikování situace.