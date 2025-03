Armáda chce nabízet byty vojákům v posádkách, kde je největší podstav. Jedná se Žatcem nebo Jinci

Generální štáb jedná se Žatcem, Jinci a Strakonicemi o bytech pro vojáky. Armáda je chce nabízet mužům a ženám v uniformě v místech, kde má akutní nedostatek personálu. V minulých letech se ministerstvo obrany nemovitostí spíše zbavovalo a teď mu chybí. Jednou z možností je právě výhodnější pronájem městských bytů pro vojáky. Chystané opatření je součástí širšího plánu, jak snížit počet odchodů. Praha 13:23 11. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojáci často dojíždějí ke své jednotce i víc než 150 kilometrů | Foto: Michal Olbert | Zdroj: Armáda České republiky

„Jsem střelec, přesně řečeno střelec mechanizovaného družstva, takže máme za úkol trénovat zelenou taktiku. A v případě nutnosti jet jako první do boje,“ vysvětluje pro Radiožurnál svobodník Ondřej, který druhým rokem slouží v Žatci u mechanizovaného praporu.

„Jezdím v pátky domů, v neděli se vracím, trvá to většinou kolem pěti nebo šesti hodin,“ říká Ondřej s tím, že do práce to má z domova na Moravě kolem 380 kilometrů.

Mnoho vojáků tak jako on dojíždí ke své jednotce z velké dálky, a musí si tedy pronajmout další byt nebo být přes týden na ubytovně. To ale znamená odloučení od partnera či partnerky a dětí.

Především mladým vojákům s rodinami teď chce pomoct generální štáb a poskytnout jim služební byty.

„Dám příklad, třeba do Žatce, kde je velitelství brigády, půjde mladý voják v hodnosti kapitána, který má rodinu. A ví, že bude v Žatci sloužit tři nebo čtyři roky, a tak nedává smysl, aby si tam kupoval byt. A my tam budeme mít byt, který mu dáme k dispozici. On tam splní svůj úkol a zase půjde v rámci své kariéry do další posádky,“ plánuje zástupce náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč.

Výstavba či rekonstrukce

Armáda má zájem o desítky takových bytů v Žatci, Jincích a Strakonicích. Právě tamní posádky mají největší podstav. Teď generální štáb hledá cesty, jak se k bytům dostat. Rozpočet ale podle generála Hlaváče zatím není daný.

„Nyní si v těchto třech posádkách děláme průzkumy, jednáme s místní samosprávou. Jednou z možností je, že získáme pozemky a postavíme tam za armádní peníze bytové domy. Druhou možností je, že tam máme objekty, které zrekonstruujeme a přestavíme na byty,“ říká generál Hlaváč.

Třetí možností jsou právě městské byty se zvýhodněným nájemným, což teď testují v Žatci. Město armádě půjčí zatím dva. Když se spolupráce osvědčí, je starosta Radim Laibl (ANO) připravený podělit se s vojáky o další, které město rekonstruuje ve dvou domech poblíž náměstí.

„Určitě budou mít nájemné nižší, než je tržní. A za to pochopitelně chceme garanci, že byty budou obsazené, že se se to náměstí začne postupně zabydlovat. A vojáci by mohli i zvýšit kupní sílu, aby místní podnikatelé z náměstí neodcházeli, protože tady máme problém s jedním nebo dvěma obchodníky s chudobou,“ doufá starosta.

Pobyt vojáků v Žatci je podle Laibla výhodný i pro město: „Je to jednoznačně kupní síla. Posádka tady má, myslím, víc než tisíc vojáků, kteří sem přijedou, utrácí tady peníze, žijí tady. Kdyby tady byli napořád, tak je to pro nás významnější.“ Žatec má podle něj pozitivní zkušenost s městskými byty pro učitele nebo zdravotníky.

Pořízení armádních bytů je součástí širšího plánu ministerstva obrany a generálního štábu, jak udržet vojáky v armádě, a především v místech, kde je podstav. Loni totiž ze služby odešlo nejvíc lidí za poslední 10 let.

Pomoci mají třeba také finanční příspěvky pro ty, kdo se rozhodnou v Žatci, Jincích nebo Strakonicích sloužit. To navrhuje novela zákona o vojácích z povolání, která teď čeká na projednání v Senátu.

Bývalá vojenská věznice je teď v majetku města. Právě tuto budovu Žatec přestaví na byty, část z nich by mohl poskytnou vojákům | Foto: Kateřina Gruntová | Zdroj: Český rozhlas