Armáda po pěti letech zrušila linku psychologické pomoci. Veterány o konci služby nikdo neinformoval

Po pěti letech armáda ukončila provoz vojenské telefonní linky psychologické pomoci. Podle mluvčí Agentury vojenského zdravotnictví Lady Ferkálové se na ni v posledních měsících obracely jen nízké jednotky lidí. Blízké vojáků nebo veterány ale nikdo o zrušení krizové linky neinformoval. Změny kritizuje bývalá šéfka vojenských psychologů Helena Sováková, která na ně upozornila na sociálních sítích. Praha 10:42 10. července 2025

Psychologickou pomoc po telefonu začala česká armáda nabízet v březnu 2020 za první vlny pandemie koronaviru. Tehdy vojenští psychologové zřídili čtyři telefonní čísla - tři pro veřejnost a jedno pro vojáky, kteří mohli anonymně volat se svými problémy, třeba ohledně jejich nasazení v nemocnicích.

K dispozici byl i facebookový chat armády. Jak pandemie ustupovala, zůstalo v provozu jen jedno číslo pro vojáky, jejich příbuzné a veterány.

„Pomoc byla koncipovaná z personálního a ekonomického hlediska tak, že byla integrovaná do pracovní náplně armádních psychologů. To znamená bez jakékoliv nutnosti navyšovat rozpočet, příplatky nebo alokovat mimořádné prostředky,“ vysvětlila pro Radiožurnál bývalá šéfka armádních psychologů Helena Sováková, která linku před pěti lety zakládala a z armády odešla loni na podzim.

„Když psycholog neměl hovor, tak byl ve své kanceláři, věnoval se odborné agendě, dokumentaci, a tím jsme zajistili, že to byl optimální poměr mezi dostupností krizové péče a zároveň to je efektivní využití psychologa na místě,“ dodala.

Chybějící informace

Koncem letošního června byla ale linka zrušena. Armáda k tomu nevydala žádnou oficiální zprávu a číslo na linku z webu armádních psychologů zmizelo až poté, co se na ukončení služby Radiožurnál zeptal. Armáda prý informovala vojáky interním systémem, k veteránům nebo příbuzným se však zpráva už nedostala.

„Mně volal jeden válečný veterán a byl rozezlený, že se tam nemůže dovolat. Tak jsem říkala, že to je hloupost, zkoušela jsem volat z různých čísel, ale nedovolala jsem se,“ líčila Sováková, jak se o ukončení služby dozvěděla.

Mluvčí Agentury vojenského zdravotnictví Lada Ferkálová krok vysvětluje sníženým zájmem o službu. „V prvním roce měla linka své opodstatnění, ale už v následujícím roce tam byla velká klesající tendence a dostali jsme se na nižší desítky volající během roku,“ řekla Radiožurnálu. „V posledním roce provozu už některé měsíce nekontaktoval linku nikdo nebo pouze jednotlivci,“ doplnila.

Zrušení telefonní linky podle Ferkálové souvisí také s reorganizací psychologické služby vojska. Vojenští se podle ní od začátku července zařadili zpět do struktur armády, což by podle ní mělo zajistit dostupnější psychologickou pomoc vojákům a jejich rodinným příslušníkům.

„Každý příslušník armády České republiky se ke kontaktům na psychologa dostane, ať už prostřednictvím telefonních seznamů nebo interního armádního informačního systému,“ uvedla Ferkálová.

Na psychology na útvarech a posádkách se pak prý mají obracet také rodinní příslušníci vojáků, váleční veteráni mají podle Ferkálové využít služeb terénních komunitních pracovníků.

Sováková však dodává, že výhodou telefonní linky byla anonymita. A upozorňuje, že ne každá posádka svého psychologa má. To přiznává i Ferkálová, brzy by se to podle ní ale mělo změnit.

V případě urgentní nouze se vojáci mohou obracet na nonstop telefonní linka pro ozbrojené složky, kterou provozuje ministerstvo vnitra: 974 834 688.