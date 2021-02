Protimafiánská centrála prověřuje firmu Xena Praha, stát po ní vymáhá 669 milionů. Stopy vedou do Itálie

Ministerstvo obrany podalo trestní oznámení kvůli pohledávce 669 milionů korun, kterou vymáhá po firmě Xena Praha. Ta, jak loni upozornil Radiožurnál, se fúzí propojila s italskou společností, za kterou stojí český invalidní důchodce čelící několikamilionovým exekucím. S podezřením na možné poškozování věřitele nyní případ prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu, potvrdilo Radiožurnálu Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1. Původní zpráva Praha 5:00 22. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sportovní obuv, která byla určená pro vojáky | Foto: koláž iROZHLAS.cz | Zdroj: Ministerstvo obrany

Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje firmu Xena Praha, po které ministerstvo obrany vymáhá pohledávku 669 milionů korun. „Byly zahájeny úkony trestního řízení stran podezření ze spáchání zločinu poškození věřitele,“ potvrdil mluvčí Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Aleš Cimbala.

Jde o případ, na který Radiožurnál upozornil loni na jaře. Firma Xena Praha dodávala v roce 2015 vojákům sportovní obuv. Ta však byla podle armády nekvalitní, a ministerstvo tak firmě vyměřilo pokutu, která se i s úroky postupně vyšplhala na částku 669 milionů korun.

Následně se ministerstvo a firma kvůli pohledávce soudily. Jenže ještě před rozhodnutím soudu společnost Xena Praha zfúzovala s italskou firmou Milano Lavora. A právě tímto převodem se policie zabývá.

Ministerstvo kvůli tomu podalo trestní oznámení, protože je přesvědčeno, že převod firmy do Itálie byl podvodný. „Máme podezření na spáchání trestného činu podvodu, případně poškození věřitele. Provedenou fúzi považujeme za čistě účelovou s cílem vyhnout se odpovědnosti za škodu,“ vysvětlil mluvčí ministerstva Jan Pejšek.

Exekuce 6 milionů korun

Za firmou Milano Lavora, pod níž společnost Xena Praha přešla, totiž stojí český invalidní důchodce Jaroslav Š. Ten trpí vážným neurologickým onemocněním spojeným s výpadky paměti a navíc čelí exekucím v hodnotě okolo šesti milionů korun. Vyhlásil tedy osobní bankrot a aktuálně prochází oddlužením.

Odhalily se tak detaily jeho finanční situace: žije z invalidního důchodu a bydlí v prostorách bývalého bazaru v Kutné Hoře. Jeho majetek insolvenční správkyně vyčíslila na 50 tisíc korun, kdy 33 tisíc z toho dělá postarší fabie.

Převodem firmy Xena Praha do na italskou firmu a Jaroslava Š. tedy šance, že ministerstvo obrany peníze za pohledávku v případě příznivého rozsudku soudu získá zpět, výrazně klesla.

Přes Británii do Milána

Jaroslav Š. se nechtěl k převodu firmy Xena Praha vyjadřovat. Během telefonátu s reportérem Radiožurnálu několikrát řekl, že neví, s kým se baví, a nakonec uvedl, že o firmě Xena Praha vůbec mluvit nechce.

Loni ale Radiožurnál mluvil s jeho bratrem, který je podle svých slov přesvědčen, že někdo využil Jaroslavovu nemoc. „Myslím si, že to třeba nebylo zadarmo, což jsou ti bílí koníci nebo něco takového, prostě že ho někdo znal, věděl, jak na tom je, zneužil toho, dal mu třeba na kafe desítku. Takhle bych to viděl,“ uvedl tehdy.

Kdo tedy za fúzí firmy Xena Praha do Itálie stojí, není jasné. Z obchodního rejstříku se dá vysledovat, že převody firmy začaly v říjnu 2019. V té době již běžel soudní spor s ministerstvem obrany a právě v říjnu 2019 také zahájil soud insolvenční řízení s firmou Xena Praha.

Z obchodního rejstříku vyplývá, že firma Xena Praha nejdříve přešla na společnost z Velké Británie a ta ji o čtyři měsíce převedla do Itálie.

Před britskou firmou stál za společností Xena Praha podnikatel Vlastislav Římský, který je podepsán pod smlouvou s ministerstvem obrany. Právě Římského právnička navíc podle dokumentů ze sbírky listin pomáhala s fúzí firmy Xena Praha do Itálie.

‚Chybné vyúčtování‘

Římský ovšem loni vyloučil, že by převod firmy měl sloužit k tomu vyhnout se případné pokutě. „My jsme firmu prodali jenom z důvodu obchodní taktiky a nový vlastník ať si dělá, co chce,“ uvedl Římský pro Radiožurnál na jaře.

Zároveň zpochybnil nárok ministerstva na pokutu kvůli dodávce obuvi. „Smluvní pokuta byla vypočtena na 666 milionů korun. Armáda vyúčtovala něco, co vyúčtovala chybně, a pak tam poběží nějaká právní bitva. Viděl jste někdy, že by někdo za zakázku šesti milionů korun dostal smluvní pokutu 666 milionů korun, že by někdo v České republice byl takto odsouzen?“ řekl tehdy.

K aktuálnímu policejnímu prověřování fúze firmy Xena Praha Římský uvedl, že o ničem neví. „Nejsem do prodeje společnosti nijak zainteresován ani povinen dohledávat veřejně dostupná data,“ napsal Římský e-mailem.