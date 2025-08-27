Armádě se letos podařilo splnit rekrutační cíl. Nabrala nejméně 2100 nových profesionálních vojáků

Česká armáda letos zatím přijala 2100 vojáků z povolání. Více jich bylo pouze v roce 2006, kdy za celý rok nastoupilo 2262 vojáků. Podle představitelů armády ale do konce letošního roku tento rekord padne, v listopadovém kurzu přípravy je totiž ještě 200 míst, která budou obsazena. Informoval o tom ve středu mluvčí ministerstva obrany David Šíma.

„Rekrutačním cílem je přijmout letos 2100 nových vojáků z povolání. To již máme splněno nyní,“ uvedl ředitel Agentury personalistiky Armády ČR (AČR) Vladimír Studený. V uvedeném počtu jsou jak vojáci, kteří už nastoupili ke svým útvarům, tak ti ze základního výcviku ve Vyškově.

Další zájemci ještě na letošní zařazení do Vyškova čekají v nástupních termínech 15. září a 1. listopadu. „Do konce roku máme v listopadovém kurzu základní přípravy ještě 200 volných míst, která bezpečně obsadíme. Uchazečů je dostatek,“ sdělila Iva Bednářová z Agentury personalistiky. Za posledních 21 let se roční nábor dostal přes 2000 vojáků pětkrát.

K začátku letošního roku mělo ministerstvo obrany celkem 28 285 vojáků z povolání. Po odečtení těch, kteří letos ve službě skončili či skončí, by jejich počet měl do konce roku vzrůst minimálně o 650. „To je nejlepší výsledek za posledních pět let. Pravděpodobně to bude ještě o něco lepší, ale to se uvidí až na konci roku,“ podotkla Bednářová. Loni se celkový počet vojáků zvýšil o 352.

Náčelník generálního štábu Karel Řehka a ministryně obrany Jana Černochová (ODS, kandiduje do sněmovních voleb za koalici Spolu) opakovaně poukazují na to, že armáda se potýká s nedostatkem lidí. Černochová na konci dubna uvedla, že armádě podle ní chybí 14 000 lidí. V aktivní záloze bylo na začátku roku 4521 lidí.

Vojákům v nižších hodnostech se od července zvýšily platové tarify o 7,5 procenta, ve vyšších hodnostech o pět procent. Vzrostl také příspěvek na bydlení, náborový příspěvek a další benefity. Další růst platů mají vojáci slíbený od ledna příštího roku, opět půjde o 7,5 procenta pro nižší hodnosti a o pět procent pro hodnosti vyšší.

V součtu tak vojáci v hodnostech od svobodníka po štábního praporčíka dostanou celkem o 15 procent více, v hodnostech důstojníků a generálů bude zvýšení o deset procent. Podle dřívějšího vyjádření Černochové si každý voják polepší minimálně o 8378 korun hrubého.

Češi se mohou do obrany země zapojit několika způsoby – stát se vojáky z povolání, vstoupit do aktivní zálohy nebo se dobrovolně zúčastnit vojenského cvičení. Nejnovější formou je takzvané dobrovolné předurčení pro doplnění ozbrojených sil. Člověk, který o ně požádá, musí bezprostředně podstoupit jen zdravotní prohlídku. Pokud by se ale zhoršila bezpečnostní situace, absolvoval by i výcvik.

