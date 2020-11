Sto tisíc roušek a 43 000 ochranných rukavic. Vláda schválila pomoc pro Arménii

Česko pošle do Arménie 100 000 roušek a 43 000 ochranných rukavic. Vyplývá to z dokumentu, který na pátením zasedání schválila vláda. Arménie požádala o pomoc prostřednictvím Evropské unie v souvislosti se zhoršením epidemie stavu covidu-19. Do země by měla materiál dopravit armáda v úterý.

