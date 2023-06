Saunaři mají smůlu. Brno nechá zbourat potírnu u rekonstruované Arnoldovy vily

Dělníci při rekonstrukci památkově chráněné Arnoldovy vily v Brně zbourají i letitou saunu. Radní po roce přemítání rozhodli, že zřejmě nejstarší sauna ve městě půjde k zemi. Je podle nich ve špatném stavu. Dům s potírnou lidé postavili před padesáti lety při akci Z. Smůlu teď má místní komunita, která s magistrátem od loňska vyjednávala o tom, že si saunu pronajme a na své náklady částečně opraví. Brno 15:17 13. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komunita saunařů víc než rok vyjednávala s magistrátem o tom, jestli potírna ustoupí rekonstrukci Arnoldovy vily | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„Ta sauna je o lidech. Člověk se těšil, že se jednou za týden potká se stejnými lidmi a že rozhovory začnou tam, kde minule skončily,“ povzdechl si Jaroslav Sedlák.

„Mohli jsme tam chodit s dětmi. Čtyřletý syn se saunovat nechtěl, tak byl v odpočívárně, když chtěl, vyšel za námi k bazénku. Bylo to pohodlné, takové domácí, rodinné prostředí. Člověk se nemusel bát, že děti někde něco rozbijí nebo že tam nemají co dělat. Takové místo jsme už nenašli,“ dodala Kristýna Štiková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Komunita saunařů z Brna přijde o potírnu u památkově chráněné Arnoldovy vily. Víc než rok vyjednávali lidé s magistrátem o tom, jestli potírna ustoupí rekonstrukci vily a její zahrady. Teď radní rozhodli, že zřejmě nejstarší sauna ve městě půjde k zemi

Sauna, kterou lidé využívali rádi i proto, že byla levnější oproti moderním wellness centrům, je přes rok zavřená. Měla ustoupit novému parku u Arnoldovy vily. Když se to komunita čítající podle jejích slov asi 350 více či méně aktivních členů dozvěděla, pokusila se demolici zvrátit. Bývalé vedení města tomu bylo nakloněné s tím, že si saunaři dům částečně opraví.

Tehdejší náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL) se zástupci komunity jednal a řekl, že je podle něj možné projekt na plánovanou obnovu zahrady ještě změnit. „Ta varianta je jedna z možných. Technicky to řešitelné po nějaké drobné úpravě je,“ prohlásil loni v dubnu. Teď už ve vedení města nesedí, stal se ministrem životního prostředí.

‚Jsme habáni, máte sklep?‘ Dva poutníci ze Severní Ameriky hledají na Moravě stopy po svých předcích Číst článek

Dva posudky

„My jsme opravdu bavili o nejnutnějším zajištění provozu, abychom tu saunu pět let mohli využívat,“ potvrdila další členka komunity Šárka Svobodová s tím, že jsou ochotní do nutných oprav investovat vlastní peníze.

Mezitím si magistrát objednal různé posudky. Ten první z loňského května připustil, že sauna je provozuschopná. Další zevrubnější posudek z letoška řekl opak. Saunařům se takový závěr nezdá a mají pocit, že druhý posudek vznikl účelově. Ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc, pod které areál vily spadá, to rozporuje. „Ten první posudek byl na saunu, jestli splňuje technické normy vevnitř, šlo o technologie sauny. Ten druhý posudek se zabýval tím objektem jako celkem, takže to není tak, že by ty dokumenty byly protichůdné,“ říká Šolc.

A podobně to zdůvodňuje i vedení města. „Budova je v tak havarijním stavu, že není bezpečné ji užívat. Na to máme znalecké posouzení, není to žádný závěr, který bychom si udělali pouze politicky,“ namítá primátorka Markéta Vaňková (ODS), která dříve říkala, že pokud se ukáže, že saunu bude možné nějakou formou pronajmout, přiklonila by se spíš k pronájmu komunitě.

Saunaři: Magistrát náklady nadhodnotil

Saunaři kromě dvou posudků zpochybňují i náklady na opravu domu, které magistrát vyčíslil na 10 milionů korun. Součástí prací má být i statické zajištění domu pomocí mikropilot.

„Ani na samotnou Arnoldovu vilu nebylo nutné takové řešení. Některé ty položky v tom navrhovaném rozpočtu jsou nadhodnocené,“ ohrazuje se Šárka Svobodová. Předkládá při tom vlastní rozpočet, který zkonzultovali s odborníky a dospěli ke čtvrtinové částce na opravy.

Sál, který neexistuje. Brněnští filharmonici a herci se primátorky ptají, proč se nestaví kulturní centrum Číst článek

Takovou částku chtěli přihlásit i do takzvaného participativního rozpočtu, úředníci magistrátu jim ale podle Svobodové poradili, aby raději cenu zdvojnásobili pro případ, že by se náklady nečekaně navýšily.

Město přesto do sauny investovat peníze nechce, nesvolí ani k částečným opravám. Zjednodušeně řečeno, netroufne si lidi pustit dovnitř domu s popraskanými zdmi. „Jakékoliv škody na majetku nebo na zdraví by vždy šly k tíži vlastníka, tedy města Brna,“ zdůvodňuje primátorka Vaňková.

Ředitel Muzea města Brna zároveň dodává, že pokud by magistrát přistoupil ke kompletní opravě sauny, nešlo by to už stihnout do příštího jara, kdy má být vila i její zahrada podle pravidel přidělených dotací znovuotevřená.

„Pokud se půjde do větších stavebních úprav, tak už to reálné není. Zahrada se opravuje jako celek, bude nově otevřená a k tomu objektu už nikdy nebude žádný stavební přístup, takže by se do budoucna musela znovu rozbít ta zahrada,“ říká Šolc.

Co si myslí opozice

Podle opozice je rozhodnutí města chybou i proto, že konec sauny v areálu Arnoldovy vily a těsném sousedství vil Löw-Beer a Tugendhat bude v rozporu s přáním, které loni v dopise vyjádřili potomci bývalých majitelů slavných vil.

„Podporovali záměr, aby tam byla sauna, protože chtěli, aby jeden z těch domů skutečně sloužil jako komunitní, nějakého rodinného typu. A toto by byl přesně ten provoz, který by se do toho hodil. A sami k tomu město vyzvali dopisem,“ řekl opoziční zastupitel Matěj Hollan (Žít Brno).

I přesto sauna brzy zmizí a nestane se na poslední chvíli součástí rekonstrukce vily a její zahrady za 170 milionů korun. Komunitě nepomůže ani žádost o příspěvek na opravu sauny z takzvaného participativního rozpočtu. Od magistrátu dostanou zamítavé stanovisko.