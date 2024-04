Arnoldova vila v Brně se otevřela návštěvníkům. Nabídne prohlídky i tři tematické expozice

Muzeum města Brna po dvouleté památkové obnově otevřelo návštěvníkům secesní Arnoldovu vilu. Je nejstarší z trojice slavných vil brněnských průmyslníků – sousedí s vilou Tugendhat a vilou Löw-Beer. Zájemci můžou také navštívit přilehlou zahradu. Brno 23:26 10. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kromě komentovaných prohlídek je ale možné vilu navštívit i samostatně. | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

Zájem o návštěvu Arnoldovy vily je docela velký, komentované prohlídky na nadcházející víkend jsou skoro vyprodané. Nutno ale dodat, že jsou jenom tři denně a vzhledem k charakteru domu je omezená jejich kapacita na 25 osob.

Vstupenky jsou dostupné na portálu BrnoiD, už i na květen. Kromě komentovaných prohlídek je ale možné vilu navštívit i samostatně (od 10 do 18 hodin). K dispozici mají lidé průvodcovský text. Zatím je Arnoldova vila otevřená jen od pátku do neděle, ale po úplném dokončení okolní zahrady, což bude v polovině května, se otevírací doba prodlouží a bude jako na většině památek. Tedy denně kromě pondělí.

Co návštěvníci ve vile uvidí

V jednotlivých patrech domu jsou umístěné tři expozice, které přibližují historii domu i minulost židovské komunity v Brně. Ve druhém podlaží je největší expozice nazvaná Židé v Brně s interaktivním videomappingem. V expozici jsou vzácné exempláře stříbra a textilu, odkazující na náboženské tradice, které zapůjčila Židovská obec Brno. Pozornost výstava věnuje také připomínce posledních soukromých majitelů vily – Cecilii a Corneliovi Hožeovým. Cecílie Hože byla starší sestrou Alfreda Löw-Beera, a tedy tetou Grety, později provdané Tugendhatové.

Druhá expozice s názvem Josef Arnold a jeho dům se nachází ve třetím podlaží. Představuje příběh stavitele a architekta a seznamuje návštěvníky i s pozdějšími stavebními úpravami domu. Část exponátů odkazuje na éru, kdy ve vile sídlila mateřská škola. K vidění jsou i ukázky nálezů získaných při poslední rekonstrukci a film o jejím průběhu.

Expozice Genius loci je nahoře ve věžičce domu, odkud je nádherná vyhlídka na Brno. Výstava přibližuje příběh takzvané vilové kolonie v Černých Polích z 60. let 19. století, kdy si právě na tomto lukrativním místě stavěli svá honosná sídla tehdejší brněnští podnikatelé.

Speciální akce ve vile

Arnoldova vila se zapojí do všech akcí, kterých se účastní celé muzeum. 18. května to bude brněnská Muzejní noc a zapojí se taky do festivalu otevřených domů Open house. Od 8. do 12. července se tu bude konat Letní škola urbanismu pro teenagery a chystá se i turnus letní školy určený seniorům. Ve vile se taky konají přednášky v rámci projektu Středy v muzeu. 16. května zahájí provoz letní kavárna ve vile a její zahrada se propojí se sousedními zahradami vil Tugendhat a Löw-Beer. Vznikne tak nový zelený vnitroblok, který nabídne relaxaci, ale také nejrůznější kulturně-vzdělávací programy a akce přibližující životní styl přelomu 19. a 20. století.