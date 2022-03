Arnošt ve vzduchu. Pardubickou výletní loď čeká po deseti letech důkladná kontrola

Samotné zvedání lodi pro jeřábnickou firmu nepředstavuje problém, složitější je podle Martina Bubáka z firmy Hanyš transport po silnici do Hlavečníku. Z Přelouče je to do cíle nejkratší cestou 16 kilometrů, nadměrný náklad s hmotností přes 80 tun ale najede téměř 100.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Výletní loď Arnošt opustila svůj obvyklý dok v Pardubicích. Po deseti letech ji totiž čeká oprava

„Tady by nás most neunesl, takže hledáme další alternativní trasy, které nám tu cestu velice prodlužují. Musíme se dostat na dálnici, pak zase sjet mimo dálnici tak, abychom dodrželi povolení, které nám vystavil stát,“ popisuje pro pardubický rozhlas Bubák.

Výletní plavidlo je nutné vyzvednout a převézt, protože jej po deseti letech čeká kompletní prohlídka.

„Je to něco jako u automobilu technická prohlídka. A protože se po těch deseti letech musí kompletně udělat prohlídka a rentgen obšívky, všech nádrží, tak to nejde udělat jinde než na souši,“ vysvětluje ředitel pardubického dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Loď váží 80 tun, potřeba jsou mohutné třmeny a popruhy | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Podle něj už teď v dopravním podniku vědí o pěti drobnějších závadách, které půjdou odstranit jednoduše. Bude například potřeba kompletně zrekonstruovat elektroinstalaci, která je 20 let stará.

„Co se týká rentgenu pláště, toho se nijak zásadně nebojíme, protože před 11 lety proběhla repase celého pláště. Samozřejmě co bude v nádržích pod palubou, to nikdo neví, protože tam 21 let nikdo nebyl.“

Pokud nebudou potřeba větší opravy, měla by se loď na hladinu Labe vrátit na začátku léta. Když budou potřeba zásadnější opravy, mohla by být loď na suchu až do září.

Jediné místo, kde je možné přijet s jeřáby k vodě, je v Přelouči u vodní elektrárny | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas