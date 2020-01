Arriva do půli ledna nasadí nový odbavovací systém. Slíbila to po jednání s libereckým hejtmanem Půtou

Arriva nasadí do poloviny ledna do vlaků nejen v Libereckém kraji nový odbavovací systém. Současný dělá problémy například při platbě krajskou kartou Opuscard. Dodavatel systému podle Arrivy nesplnil, co slíbil, a dopravce se proto rozhodl objednat jiný. Doručen by měl být do 15. ledna, řekl ve čtvrtek po jednání s libereckým hejtmanem ředitel Arrivy Daniel Adamka. Jde o stejný systém, jaký ve vlacích používají České dráhy, a je tedy vyzkoušený.

Liberec 18:15 2. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít