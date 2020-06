Šéf Dukly skončí v září, oznámil Metnar. ‚Škoda, že jsem se to dozvěděl z médií,‘ říká Priščák

Ředitel Armádního sportovního centra Dukla Jaroslav Priščák skončí ve funkci na konci září. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) ve čtvrtek ČTK oznámil, že v létě na jeho pozici vypíše výběrové řízení.

Sám Priščák je z rozhodnutí zklamaný. Jak řekl serveru iROZHLAS.cz, původně měl zůstat ve funkci do letních olympijských her v Tokiu a vše se dozvěděl z médií.

Moderní pětibojař David Svoboda, který se v minulosti zasadil o prodloužení funkce Priščáka, doufá, že se sportovcům Metnarovo rozhodnutí podaří ještě zvrátit.

Priščák působí v čele Dukly od roku 2001 a skončit měl v březnu 2020, kdy dosáhl důchodového věku a kdy podle zákona už nemůže být voják. V čele Dukly by měl ale stát voják z povolání. Jak v únoru informoval server iROZHLAS.cz, za Priščáka se postavila řada sportovců v čele s oštěpařkou Barborou Špotákovou nebo moderním pětibojařem Davidem Svobodou.

„Když jsem se dozvěděla o ukončení jeho působení ve vedení Armádního sportovního centra Dukla letos v únoru, pouhých pár měsíců před olympijskými hrami, byla jsem v šoku. Myslím, že nejenom já tak ztratím pocit stability, důvěry v naše schopnosti a také v dokončení své mise,“ napsala v dopise pro ministra Špotáková.

Sportovcům se poté podařilo přesvědčit ministra Metnara, aby funkci takzvaně zcivilnil a Priščáka v ní nechal až do olympiády v Tokiu. „Pan ministr řekl, že tam ponechá našeho ředitele Priščáka až do září letošního roku, až se odehrají olympijské hry. Ale to bylo ještě v době, kdy nikdo netušil, že se olympijské hry odsunou o rok,“ popsal momentální situaci serveru iROZHLAS.cz Svoboda.

Dukla Dukla je armádní sportovní centrum, které spadá pod ministerstvo obrany. Za úkol má připravovat sportovce k národní i resortní reprezentaci. Dukla začala fungovat po druhé světové válce. V minulosti za ni běhal třeba Emil Zátopek. Mezi někdejší reprezentanty patří také oštěpař Jan Železný, vícebojař Roman Šebrle nebo běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová.

Metnar ve čtvrtek zveřejnil své rozhodnutí, že ministerstvo obrany v létě vypíše výběrové řízení na nového šéfa Dukly, uvedla ČTK. Ministr dodal, že Priščák podle něj už jako voják ze zákona působit nemůže a na postu ředitele Dukly by podle ministra měl voják být. „Dlouhé roky je tady tradice sportovců v uniformě a v čele Dukly musí stát ředitel v uniformě,“ uvedl.

Svoboda je i tak vděčný, že Metnar požadavku sportovců v minulosti vyhověl. „Byli jsme velmi vděční, že nám vyšel vstříc, aby mohl pan ředitel zůstat ještě o půl roku déle ve funkci. Takže jestli se rozhodne, že to bude jen do letošního září, tak jsme rádi, i když bychom si samozřejmě přáli, aby to bylo až do olympiády,“ popsal moderní pětibojař s tím, že to rozhodně ze strany ministra nevnímá jako nedodržení slova. Svoboda navíc doufá, že se jim ještě jednou podaří ministra přesvědčit.

‚Dozvěděl jsem se to z médií‘

„Jsem trošku zklamaný, protože si myslím, že bych ještě našim sportovcům, ke kterým mám vztah velmi silný a oni ke mně mají obrovskou důvěru, mohl ještě v závěrečné přípravě pomoct. Bohužel někdy mise musí končit. Škoda, že jsem se to dozvěděl z médií,“ reagoval Priščák pro server iROZHLAS.cz.

„Ze strany ministerstva a pana ministra zazněla informace, že ředitel Priščák bude do olympiády, ale bohužel ta situace byla složitá, kvůli koronaviru se hry musely přeložit. Ale to slovo tam zaznělo, že ředitel Priščák bude až do olympiády do Japonska do Tokia. Takže trochu to zamrzí. Nejsem z toho moc šťastný,“ dodal.

Bývalý československý reprezentant ve skoku dalekém a trojskoku souhlasí s tím, že post šéfa Dukly by měl být spojen s vojenskou hodností. „Ale výjimky potvrzují pravidlo, protože v Armádním sportovním centru v Banské Bystrici na Slovensku tam dlouhodobě byl civilní zaměstnanec,“ popsal.

„Byl bych šťastný, kdybych tu misi – protože jako voják už nemůžu pokračovat z hlediska zákona – dotáhl skutečně do olympiády. A sportovci, jak jsem to cítil, by byli šťastní taky. A potom bychom byli všichni rádi, kdyby nastoupil voják. Ale holt tohle je rozhodnutí pana ministra,“ dodal Priščák. Ocenil ale, že se za něj před několika měsíci postavilo tolik sportovců.

Priščák měl v minulosti konflikty s náměstkyní ministra obrany Kateřinou Blažkovou, která má na starost resortní organizace – tedy i Armádní sportovní centrum Dukla. Podle Priščáka náměstkyně šikanuje své podřízené a nezvládá s nimi komunikovat. Šéf Dukly na ni i podal stížnost kvůli neschválené služební cestě.

Blažková to ale odmítla. „Za dobu mého působení coby představené vůči panu Priščákovi mi bylo předloženo sedm návrhů na služební cesty, z toho pět bylo schváleno, což rozhodně nepovažuji za projev šikany. Jiná stížnost na mou osobu od jiných podřízených organizací nebyla podána,“ řekla.