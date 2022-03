Centrum pro ukrajinské uprchlíky na pražském Vyšehradě se brzy ráno opět otevřelo

Pražské asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky se v úterý v 5.45 znovu otevřelo pro nové žadatele. Na twitteru to ráno oznámil primátor Zdeněk Hřib (Piráti). V pondělí po poledni museli pracovníci střediska v Kongresovém centru na Vyšehradě příjem žádostí kvůli obrovskému náporu čekajících dočasně pozastavit. Hasiči část žadatelů převezli do méně vytížených asistenčních center v jiných krajích. Praha 7:52 8. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinci v asistenčním centru postupují nezbytné papírování | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hřib uvedl, že v pondělí do půlnoci centrum přijalo žádosti 3084 lidí z Ukrajiny, pro 161 z nich zajistili ubytování. Na jiná asistenční místa k registraci odvezly autobusy 392 uprchlíků, z toho 246 z hlavního nádraží a 146 z Kongresového centra. Od vypuknutí krize odbavilo pražské středisko dohromady 14 935 osob.

Zdeněk Hřib

@ZdenekHrib KACPU PRAHA - dne 7.3. k 24:00 odbaveno 3084 osob, ubytování bylo zajištěno pro 161 osob. K odbavení na jiná KACPU bylo autobusy převezeno 392 osob - 246 z hlavního nádraží a 146 z KACPU. Celkem na KACPU PRAHA bylo od začátku krize odbaveno 14935 osob. 1 76

Od vypuknutí bojů na Ukrajině přišlo do Česka podle odhadů 100 000 uprchlíků, zhruba čtvrtina z nich zamířila do hlavního města. Převažují mezi nimi děti a ženy.

‚Nápor přesahuje naše možnosti‘. Pražské centrum pro uprchlíky je přehlceno, vyhlásilo stop stav Číst článek

Poté, co se pražské asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky v pondělí pod náporem příchozích uzavřelo, oznámil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), že vlaky s uprchlíky by měly Prahu míjet a směřovat do krajských měst. Vyřizování dokladů by měla zajistit tamní asistenční centra.

Krajská centra zvládají odbavit 8000 až 10 000 lidí denně. O tom, kolik uprchlíků jsou jednotlivé kraje schopny přijmout, bude Rakušan v úterý jednat s hejtmany.

Hřib chce požádat o prodloužení lhůty na registraci uprchlíků z nynějších tří dnů na delší dobu. Na otevření dalšího centra v metropoli podle něj chybějí pracovníci, i když se město snaží proškolit další lidi.