Nízký plat, nejistota zaměstnání. Nová vyhláška chce zlepšit situaci asistentů pedagogů v Česku

Ve třídě fungují jako další autorita, starší bratr nebo pomocná ruka. Pomáhají nejen učitelům, ale hlavně dětem se speciálními potřebami. Každým rokem jejich počet roste, přesto jich je stále nedostatek a chybí jim i pevné zakotvení v pedagogickém sboru. Řeč je o asistentech pedagoga. Radují se z úspěchů svých svěřenců, ale například jejich platové ohodnocení moc potěšující není. Ministerstvo školství se to teď snaží změnit novou vyhláškou. Praha 15:09 5. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedním z řešení je i to, že by se asistenti pedagoga přidělovali pro celou školu, a měli tak větší jistotu zaměstnán (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Můj příchod na školu spočíval v tom, že sem přišel chlapec z Iráku. Byl to jeden z těch iráckých uprchlíků, kteří skutečně zůstali v České republice. Škola sháněla asistenta. Po tom, co jsme spolu rok pracovali, chlapec školu vyšel. A já tady zůstal,“ vysvětluje pro Radiožurnál asistent pedagoga Martin Žárský. Na pražské Základní škole Táborská pracuje už čtvrtým rokem a za tu dobu se intenzivně věnoval pěti dětem.

Přínos asistentů pedagoga si uvědomuje i ředitel školy František Prokop. „Asistenta pedagoga nyní již vnímám nejen jako důležitou, ale vlastně nezbytnou součást fungování mnohých tříd. Můj osobní dojem je, že se dočkáme doby, kdy asistent pedagoga bude v každé třídě,“ tvrdí Prokop.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Každý rok počet asistentů pedagogů roste, přesto jich je nedostatek a i jejich platy se pohybují pod republikovým průměrem. Podrobnosti zjišťoval Václav Vohlídal

To by se líbilo i Martinu Žárskému, problém je ale podle něj ve financích. Ve škole sice pracuje na plný úvazek, jak ale přiznává, pouze jako asistent pedagoga by se neuživil. „Jsem ještě aktivní muzikant, takže… Když se to poskládá, tak to jde. Ale spíš bych to vnímal jako stabilní přivýdělek. Nepřemýšlím nad tím. Jsem rád, že práci můžu dělat, protože mě baví a naplňuje. Mám za to, že ohodnocení je přesně takové, abych z něj vyžil,“ říká.

Podle současných tarifních tabulek totiž na plný úvazek berou asistenti pedagoga v základu kolem 13 a půl tisíce korun hrubého měsíčně. To se sice s odučenými roky může postupně zvedat, v reálu ale bývají platy ještě menší. Asistenti se totiž přidělují přímo ke konkrétním dětem a ředitelé je tak často najímají jen na částečný úvazek.

To vidí jako velký problém i Alexandra Petrů z neziskové organizace Člověk v tísni, která pro ně v programu Varianty pořádá kurzy a přednášky.

Místo tří jen jeden asistent na třídu. Ministerstvo chce změnou vyhlášky upravit pravidla inkluze Číst článek

„Asistent je vždy přidělený k dítěti. Tudíž když dítě odejde anebo skončí podpůrné opatření, končí i asistent pedagoga. Takže tam není kontinuita práce. A je tam nejistota a ta se odráží také v tom, jak jsou asistenti vnímáni nejen svými kolegy, ale také jak vnímají sami sebe," říká.

Sdílení asistenta

Jedním z řešení je podle Petrů i to, že by se asistenti pedagoga přidělovali pro celou školu, a měli tak větší jistotu zaměstnání. První krok pro to udělá vyhláška ministerstva školství, která začne platit od příštího roku.

„Záměrem ministerstva školství je, aby byl uplatňován princip takzvaného sdílení asistenta. Namísto současného stavu, kdy je asistent doporučený na konkrétní dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, a je tedy spíše asistentem dítěte než asistentem pedagoga,“ popisuje mluvčí resortu Aneta Lednová.

Petrů dodává i to, že ke zlepšení situace asistentů pedagoga pomůže i jejich systémové vzdělávání. S tím souhlasí i Martin Žárský: „Vývoj směřuje nevyhnutelně k tomu, že se to bude profesionalizovat. Sám cítím, že je naprosto nutné, abych se dál vzdělával jako asistent pedagoga. Teď zrovna začínám studovat speciální pedagogiku v Brně.“

V Česku momentálně pracuje přes 21 tisíc asistentů a asistentek. Základní škola Táborská jich včetně Žárského zaměstnává osm a podle ředitele Prokopa má ještě jedno místo volné. I přes opakované inzeráty ale stále vhodného kandidáta nenašla.