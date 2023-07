Pravidla pro asistenty pedagoga se mají měnit. Pomoc může chybět i žákům s autismem, míní Felcmanová

Jak se má systém financování asistentů pedagoga změnit?

Oproti současnému stavu, kdy je asistent pedagoga financován jako podpůrné opatření, to znamená na základě doporučení ze školského poradenského zařízení je přímo stanovena výše úvazku, který asistent bude ve škole zastávat, a na to škola dostává peníze, tak bude hrazen paušálně.

Počty žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v uplynulých letech rostly. Parametry se musí nastavit podle aktuálních čísel, zdůrazňuje Lenka Felcmanová, předsedkyně neziskové organizace Society for All, která se zaměřuje na zvládání náročného chování

Budou tedy určité parametry, které stanoví, kolik úvazků škola úhrnně dostane. A ředitel školy bude rozhodovat o tom, v jaké třídě budou asistenti působit. Měl by vycházet z doporučení školského poradenského zařízení a dávat asistenty do tříd, kde se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vaše organizace upozornila na to, že by kvůli přísnému nastavení parametrů mohli někteří žáci o svého asistenta přijít. Kolika dětí by se to mohlo týkat a co by takové snížení počtu asistentů ve školách mohlo způsobit?

Bohužel informace od ministerstva jsou poměrně kusé. Predikce ohledně počtu asistentů pedagoga, které by měly být po změně, vycházely ze stavu v roce 2021. Od té doby ale počty asistentů pedagoga ve školách narostly.

K vypočítání parametrů byla zatím veřejně k dispozici jedna kalkulačka. Spočítali jsme, že v některých školách by pokles počtu asistentů byl o 40, někdy dokonce o 70 procent, což by bylo dramatické.

Nejvíce by o asistenty přišli žáci se třetím stupněm podpůrných opatření, což je poměrně široká skupina žáků. Jsou to například žáci s relativně mírnými obtížemi, třeba s dyslexií, dysgrafií, ale pak jsou to i žáci s lehkým mentálním postižením, kteří se vzdělávají podle upravených vzdělávacích programů. A ta individualizace je opravdu nutná v téměř každém předmětu.

Jsou tam i žáci s těžkou poruchou chování, kdy jejich stav často neumožňuje setrvání ve třídě a učitel k sobě potřebuje druhého dospělého, aby tu situaci zvládl a nemusel přerušovat výuku k tomu, aby se věnoval žákovi, který má panickou ataku nebo nějaký afekt.

Poslední skupinou žáků, která částečně spadá do třetího stupně, jsou i žáci s autismem, kteří individualizovanou podporu také potřebují, někdy poměrně intenzivně.

A tento pokles by byl poměrně dramatický. V průměru to nyní vychází tak, že ve třetím stupni je na jednoho asistenta zhruba 1,3 žáka. Po změně by na jednoho asistenta pedagoga u dětí ve třetím stupni bylo šest žáků. Je nereálné, aby asistent mohl podpořit takto těžce znevýhodněné žáky, když by jich měl tolik.

Jak byste navrhovali nastavení kritérií, aby školy o potřebné asistenty nepřicházely?

Nastavit parametry podle aktuálních čísel, podle stavu, který ve školách je. Protože počty žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v uplynulých letech rostly i v důsledku pandemie covidu. Tam byl největší dopad v oblasti chování žáků a zvládání pobytu ve škole.

Určitě by bylo potřeba parametry zaktualizovat a rozlišit žáky ve třetím stupni, protože jak jsem říkala, jsou tam žáci, kteří opravdu potřebují mírnou dopomoc, a mnohdy jejich podporu dobře zvládá učitel, ale jsou tam i žáci s poměrně závažnějšími postiženími. To je první věc.

A druhá věc, která v návrhu zatím chybí, přestože ministerstvo deklaruje, že chystá změnový návrh, ale do dnešního dne, kdy návrh bude projednávat vláda, tak ho nepředložilo, je individualizace. To znamená možnost asistenta škole dofinancovat v případě, že parametry na úvazky nebudou stačit.

To je něco, co nám velmi chybí, po čem voláme a co znesnadnilo vzdělávání některých dětí ve speciálních školách. Tam parametrizace proběhla už v roce 2020 a máme informace, že některé děti zejména s nejtěžšími handicapy, jsou zvýšeně směřovány do individuálního vzdělávání, což určitě pro rodiče ani pro děti není dobré.