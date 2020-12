S rušením míst asistentů pedagogů nakonec ministerstvo nepočítá, peníze na ně budou

Ministerstvo školství nepočítá s rušením míst asistentů pedagoga v příštím roce. Ačkoli návrh státního rozpočtu na rok 2021 snižuje podle úřadu výdaje na asistenty pedagoga jako součást inkluze o 800 milionů korun, celkový rozpočet škol se má zvýšit o 17,3 miliardy. Peníze na asistenty tak školy podle ministerstva mít budou, uvedla mluvčí úřadu Aneta Lednová. Praha 16:59 10. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mluvčí resortu potvrdila, že v legislativě pro rok 2021 nemá nastat žádná změna, která by omezovala možnost předepsat dítěti asistenta pedagoga (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Ministerstvo v září navrhlo omezit využívání asistentů u některých druhů handicapů, od tohoto záměru ale po kritice odborníků ustoupilo. V aktuálním návrhu tak počítá jen se změnami v systému doučování. Nově by o něm měli mít možnost rozhodovat nejen poradny, ale i sami ředitelé. Proti dosavadnímu stavu by se doučování už nemělo platit z peněz na inkluzi, ale školy by na něj dostávaly peníze v odměnách pro učitele.

„Bude tak záležet na ředitelích škol, jakým způsobem a v jaké výši se příslušné pedagogické pracovníky rozhodnou za tuto důležitou činnost (doučování) odměnit,“ uvedla Lednová. Doučování by podle ní mělo tímto způsobem fungovat od 1. února.

Ministerstvo školství: Pokud stát přejde do stupně čtyři systému PES, opatření se budou týkat i škol Číst článek

Ke změně nedojde

Mluvčí potvrdila, že v legislativě pro rok 2021 nemá nastat žádná změna, která by omezovala možnost předepsat dítěti asistenta pedagoga. Návrh zákona na příští rok sice počítá s úsporami o 800 milionů korun v penězích vyčleněných pro asistenty jako podpůrné opatření v inkluzi, ale zároveň mají narůst výdaje na regionální školství a přímo řízené organizace o 17,3 miliardy korun. Potřeby asistentů tak podle ministerstva budou pokryty stejně jako v předchozích letech.

Návrh rozpočtu počítá s růstem platů pedagogických pracovníků, mezi které patří i asistenti pedagoga, uvedla Lednová. Objem rozpočtu na platy by měl narůst o devět procent, platové tarify pedagogů by měly růst také o devět procent.

Průměrný hrubý plat učitelů činil v prvním pololetí letošního roku podle ministerstva 40 047 korun měsíčně. Podle platové tabulky by asistenti pedagoga v 7. až 8. platové třídě měli mít letos tarif 18 610 až 29 970 korun podle délky praxe. Průměrná mzda v Česku letos ve třetím čtvrtletí byla 35 402 korun.

Odborníci na inkluzivní vzdělávání a pedagogové sdružení ve spolku Učitelská platforma s aktuálním návrhem novely vyhlášky o inkluzi nesouhlasí. Nelíbí se jim zejména to, že by se měl změnit způsob financování doučování slabších žáků.

Podle České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) a Učitelské platformy by tak mohla být ohrožena podpora těchto dětí. Naopak místopředsedkyně Rady Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden Pavla Kubíčková označila návrh za krok správným směrem. Podle ní může zlepšit dostupnost pomoci pro děti, které ji potřebují.