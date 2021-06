Chytili nás do pasti, rozhodnutí o Tunisku není odůvodněné, říká za cestovní kanceláře Jan Papež

Češi nebudou moci cestovat do Ruska a Tuniska. Ministerstvo zdravotnictví obě země zařadilo do černé kategorie s extrémním rizikem. Cestovat tam bude možné pouze v nezbytně nutných případech s tím, že každý musí takovou cestu dopředu nahlásit ministerstvu zahraničí. „Ministerstvo zdravotnictví zařadilo Tunisko na tzv. černou listinu bez toho, že by k tomu mělo podklady,“ kritizuje opatření místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Praha 14:52 30. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Ministerstvo zdravotnictví podle našeho mínění zařadilo Tunisko na tzv. černou listinu bez toho, že by k tomu mělo podklady,“ kritizuje místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Český rozhlas

Tunisko v posledních letech patřilo mezi populárnější destinace zejména pro letní dovolenou. Je ten zákaz, pokud jde o cestovní kanceláře, velkým problémem?

Je velký problémem především pro klienty a cestovní kanceláře, ale i cestovatele, kteří cestují bez cestovních kanceláří. Do Tuniska se v následujících dvou měsících chystá kolem dvaceti tisíc klientů. Je to opravdu velké číslo lidí, kteří budou tímto zařazením Tuniska na tzv. černou listinu zakázaných zemí postižení.

Fatální je to především proto, že české cestovní kanceláře a klienti nemohou očekávat vrácení peněz zaplacených již za ně do Tuniska, protože jiné evropské země včetně Německa, Francie, Rumunska nebo Polska do Tuniska dál normálně cestují. Mají samozřejmě nějaké restrikce při návratu, například PCR test, ale nejsou zakázané cesty tak, jak je zakazuje v tuhle chvíli naše ministerstvo zdravotnictví.

Další omezení v cestování. Na seznam extrémně rizikových zemí přibude Rusko a Tunisko Číst článek

Říkáte, že není nárok na to, aby od tuniských hotelů nebo případně incomingových cestovních kanceláří ty peníze přišly zpátky. Jak to tedy prakticky bude vypadat z pohledu turisty, pokud má u české cestovní kanceláře koupený zájezd a teď tam tedy nesmí? Bude mít nárok, aby mu cestovní kancelář peníze vrátila, byť kancelář sama je nedostane, nebo jak to bude?

Není správně použité slovo ‚nesmí‘. Ministerstvo zdravotnictví si je velmi dobře vědomo, že nemůže zakázat cestování do Tuniska. I ono samo v odůvodnění píše, že nemůže nikomu zakázat, aby tam cestoval, ale může ho potom potrestat za to, že tam cestuje. To jsou jasné protimluvy. My jako cestovní kanceláře musíme vycházet z toho, že jsme schopni zajistit tu službu tak, jak byla objednaná, a zajistit ji bezpečně, aby člověk nedošel žádné újmy.

Některé cestovní kanceláře budou nabízet alternativní řešení, v tuto chvíli na tom pracují. Ale základ je, že ministerstvo zdravotnictví podle našeho mínění zařadilo Tunisko na tzv. černou listinu bez toho, že by k tomu mělo podklady. Dívali jsme se na Světovou zdravotnickou organizaci, Evropskou zdravotnickou organizaci i na Institut Roberta Kocha v Německu, podle kterého se řídí německá vláda. Ani jedna z těchto institucí nedává Tunisko do takového rizika, jako je například Indie nebo Brazílie.

Chápu tedy správně, že většina cestovních kanceláří k tomu přistoupí tak, že turistům, kteří mají zájezdy do Tuniska, ty peníze zkrátka nevrátí?

Co nám jiného zbývá? Kde je máme vzít, když nám je nikdo nevrátí, protože naše ministerstvo zdravotnictví udělalo chybu?

RegioJet nabízel samotesty pro návrat z ciziny. Podle ministerstva je to neakceptovatelné Číst článek

Budete o tom ještě jednat se státem?

Já jsem jednal se státem před třemi dny. Stát se v tu chvíli tvářil, že se bude řídit podle Institutu Roberta Kocha. Sám ministr zdravotnictví u toho byl stejně jako ministr Hamáček, který potvrdil, že je to nejlepší řešení. Den nato ministerstvo zdravotnictví udělá takovou razantní věc a dokonce se chlubí tím, že uvažuje, že to samé udělá i s Egyptem. A to by o prázdninách zasáhlo dalších 60 tisíc klientů.

Tohle by si mezi sebou měly vyříkávat ministerstvo zdravotnictví s ministerstvem pro místní rozvoj, které zastupuje cestovní kanceláře. A ministerstvo zdravotnictví by mělo ukázat, na základě čeho rozhodlo.

Chápu dobře, že v případě Tuniska, a pokud by k tomu opatření došlo i v případě Egypta, tak cestovní budou nadále posílat letadla…

To jsem neřekl a nemohu to ani potvrdit.

Maďarsko uvolnilo uzávěru hranic. Cestovat se do země stále nemůže letecky, platí zákaz ubytování Číst článek

Ale vy říkáte, že tu dovolenou jste schopni zorganizovat a nebudete vracet peníze, tak to letadlo asi musíte mít připravené, nebo ne?

Já jsem neřekl, že nevrátíme peníze nebo že nebudeme hledat alternativní řešení. Já jsem jenom řekl, že nás ministerstvo zdravotnictví chytilo do pasti. Představte si, že ti lidé často použili k této dovolené v Tunisku, případně v Egyptě vouchery za zrušenou dovolenou v loňském roce. Teď se jim zruší znova dovolená a zruší se jim ne ze zdravotních důvodů, ale z rozhodnutí neznámého úředníka nebo na doporučení skupiny MeSES, která není zakotvená v žádném systému. To je něco, co by měl někdo začít zdůvodňovat, protože to zasahuje desítky tisíc lidí.

Chystáte nějakou žalobu na stát nebo jiné právní kroky?

My jsme v minulosti žalovali stát několikrát, ale ministerstvo zdravotnictví vždycky těsně před soudním jednáním zrušilo ten předpis a vydalo nový, úplně stejný, a soud tedy nemohl rozhodnout. Obávám se, že by tento případ byl úplně stejný. Jde o to, že někdo, kdo je nadřízený ministerstvu zdravotnictví, musí zasáhnout a musí vyvolat jednání, aby ministerstvo zdravotnictví bylo povinno zdůvodnit toto rozhodnutí.