Šéf Asociace ředitelů základních škol: Se stávkou nesouhlasíme. Odbory mlčely, nedělaly vůbec nic

Odbory dopoledne řeknou podrobnosti o středeční stávce ve školách. Nesouhlasí s plánem na zvýšení platů učitelů, na kterém se dohodli premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga (oba ANO). Mzdy by se měly zvýšit v základu o osm procent. Odbory ale požadují desetiprocentní navýšení. Prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý v rozhovoru pro Radiožurnál řekl, že o výši platů se vědělo dávno a odbory nic nedělaly. Praha 10:39 4. listopadu 2019

Ředitelé, kteří jsou členové asociace, se k protestu nepřipojí. Proč?

To je složitější. Členům asociace nenařizujeme, aby se k té stávce nepřipojili. Pouze vedení asociace vyjádřilo svůj názor. Další věc je, že učitelé v našich školách stejně mohou stávkovat, i když my jako ředitelé s tím nesouhlasíme, pokud si založí stávkový výbor. My jim v tom bránit nemůžeme. Takže to není úplně přesné.

Proč se jako vedení k tomu protestu nepřipojíte?

Jako asociace s tím nesouhlasíme. Nesouhlasíme s tím proto, že snížení celkového objemu nebo navýšení mezd, že to nebude těch 15 procent, které slíbil pan premiér... a že to bude méně, to už se rozhodlo dávno a odbory mlčely, neudělaly vůbec nic. Nebo možná jednaly, nevím, ale rozhodně nestávkovaly, nebouřily se.

A teď, kdy jde už jenom o to, jak se ta částka rozdělí, jestli půjde celá do tarifů, anebo jestli část půjde do tarifů a část bude ponechána ředitelům v rámci jejich pravomoci na variabilní složky platu, tak jestliže stávka je jen za tohle, tak jako ředitelé bychom byli sami proti sobě, kdybychom takovou stávku podpořili. Jinak souhlasíme s tím, že obecně ohodnocení učitelů je nízké a mělo by být vyšší. To jednoznačně podporujeme. Ale nepodporujeme tuhle stávku.

Stávka Některé školy už začínají informovat o tom, jestli budou ve středu otevřené, či nikoliv. Například na Základní škole Horáčkova v Praze, informovala ředitelka o stávce a uzavření školy rozesláním emailu. Na Základní škole Štefanikova v Hradci Králové zase najdete informace na internetových stránkách. Zveřejnili tam zatím možné varianty středeční stávky. První možností je, že provoz školy nebude omezen vůbec, druhá varianta je, že škola bude fungovat omezeně - bude například otevřená družina a jídelna - a poslední variantou je, že škola bude uzavřená úplně. Oproti tomu v malé škole v obci Luštěnice u Mladé Boleslavi se už rozhodli. Podle vyjádření na internetu stávka proběhne „formou vyřazení školy z provozu“. Bližší informace tam zveřejní v pondělí. Na webových stránkách většiny škol ale zatím žádné informace o stávce nejsou.

Jak by podle vás měly platy učitelů růst? Jakým tempem?

Nám by se líbilo patnáct procent v tomto roce. To by se nám zdálo adekvátní.

Už jste řekl, že ve stávce nechcete bránit…

Nemůžeme, porušili bychom zákon, kdybychom tomu bránili.

Máte informace o počtu škol, které se do stávky zapojí?

To nemáme. Odbory to vyhlásily z našeho pohledu na poslední chvíli. Já jsem se to třeba dozvěděl, tuším, v pátek dopoledne e-mailem, že stávka opravdu bude. Oficiálně, neoficiálně jsem to slyšel trochu dřív. Některé školy na to nestačily zareagovat, byly podzimní prázdniny, některé školy měly ředitelské volno, některé dělaly rekonstrukce – u nás se dělaly protihlukové panely.

Necháváte to na školách, nebo jste domluveni na tom, že to zveřejní na internetových stránkách?

Samozřejmě to necháváme na školách, to ani jinak nejde. Já nevím, jestli moje vlastní škola bude stávkovat. Já to nevím. Zatím tu informaci nemám, takže zatím na web nic nedávám. Ale my tím pádem zatím nemáme přehled. Předpokládáme samozřejmě, že přehled mít budeme, ale bylo to všechno vyhlášeno na poslední chvíli. V téhle chvíli opravdu žádný celkový přehled nemáme.