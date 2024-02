Aspoň nějaký posun. Téma práv stejnopohlavních párů jsme ale tímto neuzavřeli, říká poslankyně STAN

„Kdokoliv si myslí, že jsme téma manželství pro všechny tímto hlasováním uzavřeli, se velice mýlí,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál poslankyně Starostů Barbora Urbanová. Sněmovna ve středu odhlasovala, že budou moci homosexuální páry vstupovat do partnerství s většinou práv, jaká mají v manželství muž a žena. Novela ale předpokládá, že osvojení dítěte by bylo možné jen v případě, že by jeho biologickým rodičem byl jeden z partnerů. Rozhovor Praha 19:35 28. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslankyně Barbora Urbanová (STAN) | Foto: Ladislav Křivan | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Starostové dlouhodobě manželství pro všechny většinově podporovali. Jak se to dnes vyvíjelo?

Bylo to náročné, protože projevy, které zaznívaly, musely být zraňující pro lidi, kterých se to osobně dotýká.

Rozhodli jsme se, že nebudeme vystupovat u pultíku, abychom přistoupili co nejdříve k hlasování, což se nakonec na konci dne podařilo a stalo, protože evidentně už ve Sněmovně vůle k tomu, aby se hlasovalo, byla. Nicméně jednalo se o to, který z pozměňovacích návrhů kdo podpoří, my jsme tam měli volné hlasování a nutno říct, že pozměňovací návrh, který byl podpořen, výrazně rozšiřuje práva rodičů na přisvojení dětí, byť to není ideální varianta a bohužel se nám nepodařilo prosadit název manželství, bude to jenom partnerství.

Nicméně je to posun, byť jsem osobně nesouhlasila s tím, abychom se takto posouvali, každý jsme hlasovali podle svého vědomí a svědomí, ale zase na druhou stranu respektuji, že se ve Sněmovna zformovala část poslanců, kteří chtěli s právy pohnout, což je dobrá zpráva a doufám, že ta veřejnost si to jako takovouto zprávu převezme.

Část vašeho klubu pro pozměňovací návrh, na kterém byla sněmovní shoda, hlasovala. Vy nikoliv. Co pro vás u toho bylo rozhodující?

Usiluji o to, abychom ve společnosti pěstovali nějaké hodnoty. Když vidím, že budou tito lidé stále považováni za lidi jiné kategorie, tak mě to mrzí. Chtěla jsem plné narovnání práv a nesouhlasila jsem ani se změnou názvu z manželství na partnerství.

Před závěrečným hlasováním jste si vzali – pro mnohé v sále překvapivě – 15minutovou pauzu na jednání klubu. Co jste tam řešili?

Během dne nebylo snadné zorientovat se v tom, které návrhy měly jakou podporu. Dost se to měnilo. Nicméně jsme si tam doladili, jak se k tomu s naší velkou odpovědností 32 přítomných hlasů postavíme. Tušili jsme, že můžeme být rozhodující jazýček na vahách. Dohadovali jsme, jestli to úplně potopíme, nebo to budeme tlačit dál. Převážil druhý názor.

‚Je to vysvětlitelné‘

Když tedy prošel kompromis, který byl pod laťkou, kterou jste si dali…

Pro mě osobně ano…

…troufáte si říct, že to dokážete svým voličům vysvětlit?

Myslím si, že ano, protože jde o práva dětí. Jedná se o tisíce dětí, které na to čekají. Skrze to je to vysvětlitelné. Nicméně musíme u toho dodávat i B: plné narovnání práv to není.

Teď zamíří schválená novela do Senátu. Tam mají Starostové poměrně velký klub, byť je to klub velkých individualit. Kdo bude za vás se senátory komunikovat? Když jste vyjednávali podporu pro Istanbulskou úmluvu, sama jste se v tom angažovala…

Toto téma potáhne spíše kolega Josef Bernard, hlavní předkladatel návrhu. Já budu otevřena k jakýmkoliv konzultacím, abych vysvětlila, proč jsem hlasovala a co si o to myslím.

‚Téma je dál otevřené‘

Na tiskové konferenci zazněla od poslanců STAN, Pirátů a TOP 09 slova o tom, že to pro vás tady nekončí. Že je to jen další krok a snahu o plné srovnání práv nevzdáváte. Co si pod tím lze představit?

Myslím si, že teď všichni končí za horizontem schvalování v Senátu. Určitě je dobře, že jsme ohledně tohoto tématu zaujali pragmatickou rovinu v diskuzi, snažili jsme se vysvětlovat, přinášet příběhy a nebýt útoční na druhou stranu. Odpůrce asi komentovat nemusím, občas jejich projevy byly útočné a zraňující.

Dokud práva stejnopohlavních párů nebudou úplně narovnána a dokud se to nebude jmenovat manželství, tak to téma bude neustále otevřené. Kdokoliv si myslí, že jsme to tímhle uzavřeli, se velice mýlí.

Celým procesem schvalování manželství pro všechny se nesl leitmotiv rozštěpení vládní pětikoalice na konzervativnější a liberálnější část. Jsou po tom celém v pětikoaliční jednotě další šrámy?

Myslím, že ne, protože naše pozice byly poměrně dlouho známé. Asi jsme se navzájem nepřekvapili v tom, jak kdo hlasoval.

Neustále jsme měli otazník u hnutí ANO, které má hodně hlasů a pořád jsme nevěděli jejich počty. Nicméně si nemyslím, že by to poškodilo vztahy. Debata mezi konzervativci a liberály je všeobecně přínosná. Je dobře, že ji vedeme, nicméně je potřeba mít na obou stranách otevřenou mysl, což jsem u té druhé strany občas vnímala, že tak úplně není.