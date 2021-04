Někde chyba, jinde záměr. Lékaři podali vakcínu od AstraZenecy 11 dětem, pro které není schválená

Lékaři v Česku naočkovali vakcínou od firmy AstraZeneca i 11 neplnoletých, pro které ale není schválená. Zjistil to Radiožurnál. Některé nemocnice přiznávají, že šlo o nedorozumění a chybu. Minimálně v jednom z případů bylo očkování úmyslné. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv za to nese odpovědnost lékař. Původní zpráva Praha 11:20 15. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vakcíny firmy AstraZeneca | Foto: IPA/Sipa USA | Zdroj: Reuters

Mladší 18 let, kteří dostali vakcínu schválenou pouze pro dospělé, očkovali v minulých měsících lékaři v dohromady osmi zdravotnických zařízeních. Včetně ordinací praktických lékařů, kteří si založili očkovací místo.

Ke čtyřem z jedenácti případů došlo v kadaňské nemocnici. Z veřejně dostupných zdrojů nelze zjistit, kolik přesně očkovaným bylo. Spadají do věkové kategorie 0 až 17 let.

„Jednalo se dva brigádníky sociálních služeb a dva brigádníky hasičského sboru,“ napsal Radiožurnálu ředitel nemocnice Petr Hossner.

V navazujícím telefonickém hovoru ho redakce požádala, aby očkování neplnoletých lidí vakcínou pro dospělé blíže zdůvodnil. „To nemá žádný význam,“ odvětil.

„Správně není, že je málo očkovacích látek. To je největší problém. Všechno ostatní je podřadné,“ uvedl v reakci na upozornění, že očkování mladistvých vakcínou od britsko-švédské firmy AstraZeneca (Vaxzevria), které lékaři v jeho nemocnici provádějí, Evropská léková agentura neschválila.

K očkování v Kadani došlo první březnový víkend. Tehdy tam vakcínu podali více než 4000 lidí, polovina z nich byla mladší 70 let. Národní koordinátorka očkování Kateřina Baťhová to označila za přešlap. Nemocnice pochybení odmítla.

Ojedinělá chyba

Těsně před rekordním očkovacím víkendem v Kadani naočkovali jednoho člověka mladšího 18 let vakcínou AstraZeneca také v děčínské nemocnici. Došlo k tomu v pátek 5. března v domově pro seniory Valerie-Homecare. Očkovaný byl prý uvedený jako zaměstnanec zařízení.

Mladší 18 let s vakcínou Vakcínu proti koronaviru dostalo v Česku už přes 500 lidí mladších 18 let. Drtivou většinu z nich lékaři naočkovali vakcínou od společností Pfizer a BioNTech, která je schválená pro použití už od 16 let. Pokud lékaři očkují jiné věkové skupiny, než je doporučeno, používají podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv vakcínu v „nesouladu s rozhodnutím o registraci“, tedy takzvaně off-label. Odpovědnost je v takovém případě podle zákona o léčivech na poskytovali zdravotních služeb.

„Při očkování v tomto zařízení se přehlédlo, že dotyčný v den očkování nedosáhl plnoletosti, která nastala 2. dubna. Jedná se o ojedinělou procesní chybu,“ přiznal ředitel děčínské nemocnice Michal Hanauer s tím, že očkování bylo bez komplikací.

Jako nedopatření označil podobný případ při očkování mobilním týmem v jednom z domovů pro osoby se zdravotním postižením na Kolínsku předseda představenstva kolínské nemocnice Petr Chudomel.

„Lékař mobilního týmu nepředpokládal přítomnost osoby mladší 18 let v zařízení, které se nespecializuje na péči o dětské a dospívající klienty. Po stránce organizační tak došlo nedopatřením k nesprávné aplikaci vakcíny, i když jsou pracovníci předkládající žádost o očkování v těchto zařízeních informováni o nutnosti minimálního věku 18 let,“ napsal Chudomel v e-mailu Radiožurnálu.

Na odpovědnost lékaře

Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv jde v takových případech odpovědnost za konkrétními lékaři. „Pokud by se lékař rozhodl pro očkování jiné věkové skupiny, než je doporučeno, jednalo by se o použití v nesouladu s rozhodnutím o registraci (off-label), a činil by tak na vlastní odpovědnost,“ uvedla mluvčí Klára Brunclíková.

Ministerstvo zdravotnictví v reakci na dotaz uvedlo, že o aplikaci vakcíny vždy rozhoduje ošetřující lékař. Případnou stížnost na poskytnutí zdravotní péče je tedy potřeba řešit s příslušným poskytovatelem zdravotních služeb. O konkrétních případech očkování neplnoletých lidí vakcínami pro dospělé nemá prý resort bližší informace.

‚Nechtěli jsme plýtvat‘

Zatímco v Kolíně nebo v Děčíně přiznali při očkování pochybení, například v ordinaci praktického lékaře Petra Ráliše v Podbořanech na Lounsku byla aplikace vakcíny úmyslná.

„Jednalo se o mého syna s rizikovými faktory, kterému bude 18 let letos začátkem června. Průběh bez komplikací, očkování nebylo plánované, ale v lahvičce zbyla plnohodnotná 12. dávka a senior-náhradník se nedostavil, takže jsme nechtěli plýtvat a vyočkovali ji. Každý naočkovaný dobrý,“ napsal redakci Ráliš.

V navazujícím telefonickém hovoru vysvětloval, že do systému je možné zadávat i lidi, kteří letos plnoletosti teprve dosáhnou, a tedy nevidí v očkování problém. To ale platí pouze v případě vakcíny od konsorcia společností Pfizer a BioNTech, které jsou schválené pro použití u lidí nad 16 let.

„Určující jsou informace uvedené v souhrnu údajů o přípravku jednotlivých vakcín. V případě vakcín od společností Moderna, AstraZeneca a vakcíny Janssen je uvedeno, že očkovací látka je určena k aktivní imunizaci osob ve věku 18 let a starších (čímž je myšleno od dovršených 18 let věku při první dávce),“ vysvětlila Klára Brunclíková ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

„My to bereme tak, že když mu je za měsíc a půl osmnáct, tak to není žádný problém. Navíc když je tam důvod a když člověk ví, že k Pfizeru se tahle věkové skupina nedostane,“ dodal Ráliš.

Podle šéfa Sdružení praktických lékařů je ale obecně jakékoli očkování lidí mladších 18 let vakcínami pro dospělé špatně. Platí to pro shodně pro lékaře v očkovacím centru i praktiky.

„Když někdo naočkoval osobu, které bude 18 let za měsíc, tak to samozřejmě není v pořádku, ale on za to rozhodnutí nese plnou odpovědnost. Rozumím tomu spíš, než když mi někdo říká, že očkoval někoho, o kom nevěděl, že mu je méně než 18 let,“ uvedl Šonka.

Podle něj by si lékaři měli každého před očkováním prověřit v systému, což není možné bez zadání rodného čísla, které v sobě samozřejmě má datum narození. „Rozumím, že se stala chyba,“ shrnul Šonka, „říkat ale, že se to neměli možnost dozvědět, podle mě není pravda.“