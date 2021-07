Česko chce darovat přebytečné vakcíny od AstraZenecy. Dostat by je mohly rozvojové státy

Česká republika by v červenci nemusela přijmout ani jednu vakcínu proti koronaviru od britsko-švédské firmy AstraZeneca. Plánované dodávky by stát chtěl přesměrovat do některé z mimoevropských zemí. Radiožurnálu to potvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Příští týden to projedná vláda.

