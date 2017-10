Astrofyzik nebo dudák. Na volebních kandidátkách ale převažují zejména podnikatelé a učitelé

Tvůrce hádanek, lodní kapitán nebo astrofyzik. I to jsou profese kandidátů, kteří se budou ve sněmovních volbách příští týden ucházet o hlasy voličů. O dvě stě poslaneckých křesel usiluje celkem sedm a půl tisíce kandidátů. Mezi nimi je nejvíce podnikatelů, dosavadních politiků, ale třeba také učitelů. Praha 9:30 15. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podnikatel a podnikatelka. (Ilustrační snímek) | Foto: Rawpixel | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Právě pedagogové bodovali u voličů už v roce 2013. Kromě politiků to byla nejčetněji zastoupená profese v nově zvolené sestavě poslanců – do sněmovny se dostalo konkrétně 31 učitelů. Lidé si hodně vybírali i kandidáty s akademickými tituly. Oba body splňoval třeba Augustin Karel Anderle Sylor, který se stal poslancem za hnutí Úsvit.

„Ten sňatek umožnil zhruba 100 let do vlády Václava IV. relativní klid a stabilitu českého království a českých zemí. A na tom trvám,“ přesvědčoval Anderle už jako poslanec později kolegy ve sněmovně, proč by Česko mělo zavést nový státní svátek v den výročí sňatku Elišky Přemyslovny s Janem Lucemburským. Jenže jinak se u voličů výraznější agendou moc nezapsal a mandát obhajovat nebude. Dá se ale čekat, že místo něj zamíří do dolní komory noví učitelé.

Data statistického úřadu ukazují, že do voleb kandidují stovky pedagogů. Další velkou kandidující skupinou jsou komunální politici.

„Někteří lidé i z hlediska toho, jaké mají povolání, se zajímají o věci veřejné více než jiní a mají potřebu ten svůj zájem přetavit v tu aktivní účast. Docela dobře působí na určitý typ voličů, když na těch kandidátkách mají lidi, které dobře znají, ať už je to místní učitel, místní podnikatel, nebo také člověk, který už působí v komunální politice. Takže to je logické, že tito lidé kandidují více,“ říká komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman.

Profese kandidátů odráží i jejich voliče

Profese převažující v jednotlivých stranách do jisté míry odráží i to, v jakých profesních skupinách jsou příslušné strany nejoblíbenější. Pravicové strany, za něž častěji kandidují živnostníci a podnikatelé, jsou tak zároveň nejoblíbenější u obyvatel, kteří se živí právě podnikáním. Potvrzuje to sociolog agentury Median Dan Prokop, který vychází z šetření provedeného v první polovině letošního roku.

„Ukazuje se, že ČSSD měla nadprůměrnou podporu mezi lidmi, kteří pracují ve veřejné správě a ve vzdělávání. TOP09 měla nadstandardní podporu mezi lidmi, kteří pracují třeba ve financích, IT, marketingu a podobně. SPD má nadstandardní podporu mezi lidmi, kteří pracují v takových manuálních profesích, ve stavebnictví, průmyslu, ve výrobě a podobně,“ vysvětluje Českému rozhlasu PLUS.

Lidovce podle Prokopa často podporují zdravotníci nebo lidé pracující v sociálních službách. Ti se také častěji vyskytují na lidoveckých kandidátkách. Za sociální demokracii zase kandidují především dosavadní politici nebo zmiňovaní učitelé. Na komunistických kandidátkách pak převažují kromě politiků také lidé v technických profesích. Kromě toho se ale o hlasy voličů ucházejí třeba také hudební skladatel, dudák a několik duchovních.