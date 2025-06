Astronaut za dvě miliardy? Kupka: Máme na to smlouvu s ESA. Kolovartník: Musíme to vysvětlit lidem

Český astronaut za dvě miliardy korun? Vláda Petra Fialy (ODS) chce za takovou částku vyslat na oběžnou dráhu Aleše Svobodu a společně s ním české vědecké experimenty. „Máme smlouvu s Evropskou vesmírnou agenturou, že pokud částku přispějeme, tak téměř jistě poletí,“ ujišťuje pro Český rozhlas Plus ministr dopravy Martin Kupka (ODS). „Pokud budou výsledky a věc bude důležitá, nebude důvod ji bořit,“ míní Martin Kolovratník (ANO). Pro a proti Praha 14:59 18. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Kupka (ODS) a Martin Kolovratník (ANO) | Foto: Zuzana Jarolímková, Petr Topič | Zdroj: Koláž Český rozhlas

Pane ministře, proč jste tak pevně přesvědčený o tom, že tato investice se českému státu vrátí?

Martin Kupka: Vycházím z tvrdých dat, se kterými pracují všechny ostatní státy, které investují ještě více peněz do kosmických aktivit. Mají obrovský význam, protože generují ekonomice vysokou přidanou hodnotu a rozšiřují potenciál společnosti i firem, které se věnují technologiím.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Potřebuje Česko svého astronauta, i když to vyjde na dvě miliardy korun? Debatují ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a místopředseda hospodářského výboru Martin Kolovratník (ANO)

Česká cesta do vesmíru nebude jen o cestě Aleše Svobody na Mezinárodní vesmírnou stanici, ale je to mnohem víc o tom vzbudit zájem veřejnosti o vesmírné aktivity a vysvětlit, v čem ovlivňují náš každodenní život, třeba u navigací při jízdě autem.

Souhlasíte, že jsou to dobře investované peníze, které se vrátí?

Martin Kolovratník: V obecné rovině nezpochybňujeme, že se taková investice českým firmám a výzkumu vrátí. Jsem k té věci zdravě skeptický. Musíme lidem umět vysvětlit, kdy se ta investice vrátí. A musí to být hmatatelné a ověřitelné.

Zatím tedy nevidíte konkrétní výsledky?

Kolovratník: Přidám do toho trošku politiky... Díval jsem se na loňskou tiskovou konferenci a slyšel jsem tam premiéra Petra Fialu (ODS), jak říká: „Chystáme velké věci...“ Připadalo mi to celé jako marketing, neměl jsem fakta. Potřebuji se dozvědět detaily.

České projekty

Mohl byste uvést konkrétní příklady, kde by se v české vědě nebo průmyslu mohla tato mise českého astronauta projevit?

Kupka: První významný počin byl výběr celkem 14 z 60 českých experimentů, které jsme obdrželi v okamžiku, kdy se začalo mluvit o misi Aleše Svobody na Mezinárodní vesmírnou stanici.

Vláda schválila misi českého astronauta Svobody. Dvoumiliardové náklady rozloží do tří let Číst článek

O tyto projekty právě jde, protože ta cesta přinese unikátní příležitost českým vědeckým týmům a firmám vyzkoušet to, co se na zemském povrchu v běžných podmínkách vyzkoušet nedá.

Těch 14 experimentů, které se podařilo vybrat spolu s Evropskou vesmírnou agenturou (ESA), zasahují široké spektrum oblastí, včetně například výzkumu léčby nádorových onemocnění, včetně speciálních technologií léčby prostřednictvím mikrorobotů a minirobotů a dalších.

Tady se ukazuje, že české vědecké týmy jsou schopny prorazit s naprosto špičkovými technologiemi do TOP světové úrovně. A potřebujeme, aby mohly dál růst. Podle analýzy by měl být dopad návratnosti investic už v období pěti až deseti let.

Je to pro vás dostatečně konkrétní?

Kolovratník: Toto jsou jasná fakta a říkám, že jako opozice bychom určitě nezpochybňovali české firmy a výzkum. Je to otázka i vzdělávání a prestiže technických oborů.

Do vesmíru s Muskovou raketou. Plán mise českého astronauta zamíří na vládu, měla by stát dvě miliardy Číst článek

Ale to, co pan ministr říká, přece už děláme v rámci členství v Evropské vesmírné agentuře. A tady se bavíme o dvou miliardách nad rámce pravidelných rozpočtů, které jsou spojené právě s tím letem.

Nechceme to jako ANO bořit, ale ptám se, jestli ty experimenty, o kterých pan ministr mluví, bychom neuměli v rámci ESA vyslat do vesmíru i bez toho letu. Jestli toto je jediný prostředek. Protože Aleš Svoboda je vybraný jako náhradník, je ve skupině náhradníků a není tam zatím jistota letenky.

Kupka: Ano, ale nepochybně by jich nemohlo být 14 českých, protože mezi těmi experimenty je obrovská konkurence. Evropská vesmírná agentura, které jsme členy, skutečně realizuje mise, kterých se účastní právě ti astronauti a náš Aleš Svoboda je jenom v záložním týmu.

Poletí Svoboda?

Jaká je tedy pravděpodobnost, že Aleš Svoboda opravdu poletí do vesmíru, pokud stát poskytne ty dvě miliardy korun?

Kupka: Bohužel menší, on je záložník. Ale v okamžiku, kdy do toho Česká republika vloží finanční prostředky, tak je to téměř jistota, pokud to příští vlády nezmění – částka dvě miliardy je rozdělena do tří let. Pak je jistota, že poletí a že zrealizujeme ty příslušné experimenty.

36:16 Astronaut Svoboda: V raketě Crew Dragon to vypadá jako v Tesle. Na oběžnou dráhu je to devět minut Číst článek

Takže pokud Česko vynaloží ty dvě miliardy, tak je téměř jisté, že budeme mít astronauta?

Kupka: Je to součást vzájemné písemné dohody s Evropskou vesmírnou agenturou. Právě tento příspěvek garantuje českou misi.

Pane Kolovratníku, je tato dohoda s Evropskou vesmírnou agenturou odpovědí na vše pochybnosti?

Kolovratník: Tyto informace jsem předtím neměl, tady nemám důvod zpochybňovat slova Martina Kupky. Nevím, proč by v živém vysílání lhal, to by bylo snadno prokazatelné.

Z pozice řadového opozičního poslance logicky nejsem u těch dohod a nemám tyto dokumenty k dispozici. Férově říkám, že pro mě bylo slabé místo, že máme jen záložníka, ale je tam malá pravděpodobnost skutečného letu.

Pokud je to jinak a máme to opravdu v písemných materiálech, tak to samozřejmě věc v mé optice velmi významně posouvá. A vrátím se k tomu, co jsem říkal – pak by taková věc určitě byla důležitá. Nebyl by důvod ji nějak bořit, měnit, odstupovat od ní.

Mohl by cestu Aleše Svobody do vesmíru překazit Donald Trump? Jaké konkrétní vesmírné projekty s českou stopou ovlivňují náš každodenní život? Poslechněte si celý pořad Pro a proti Českého rozhlasu Plus výše.