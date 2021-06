Začátek astronomického léta naruší v pondělí večer silné bouřky. Doprovodit je mohou i kroupy

Letním slunovratem začalo v pondělní po půl šesté ráno astronomické léto. A odpovídat tomu budou i pondělní teploty – ty by měly opět překročit hranici 30 stupňů Celsia. Večer by ale měly přijít meteorology slibované srážky a bouřky. Doprovodit je mohou i kroupy a silný vítr, varuje Český hydrometeorologický ústav. Praha 10:27 21. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Déšť a silné bouřky by měly do Česka dorazit v pondělí odpoledne, pokračovat mohou ojediněle i v úterý (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Přesně v pondělí v 5.32 vstoupilo Slunce do znamení Raka, na své pomyslné dráze dospělo do nejsevernějšího bodu a začne se vracet k rovníku – znamená to jak nejdelší den a nejkratší noc v roce, tak i možnost pozorování zajímavého jevu.

„V době kolem slunovratu jsou na obloze pozorovatelná tzv. noční svítící oblaka, což jsou vysoká oblaka ve výšce asi 80 kilometrů nad povrchem země,“ říká ředitel Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy Jakub Rozehnal.

Bouřky i ochlazení

Oficiální začátek léta ještě bude ve znamení vysokých teplot, které Česko sužovaly od druhé poloviny minulého týdne. Podle meteorologů by měly pondělní teploty opět překročit hranici 30 stupňů Celsia, na východě Moravy může rtuť teploměru vystoupat až ke 34 stupňům. Pro celou republiku tak i nadále platí výstraha s nízkým stupněm nebezpečí. Na horách se budou pondělní teploty pohybovat kolem 25 stupňů.

Od pozdního odpoledne by na většinu území měly přijít silné bouřky s přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 milimetrů. Doprovodit je může i vítr s rychlostí okolo 70 kilometrů za hodinu nebo kroupy.

V úterý bude v Česku oblačno až zataženo, místy se budou i nadále vyskytovat přeháňky, ojediněle i déšť nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 15 a 19 stupni Celsia.

#pocasi Ještě dnes budou teploty stoupat přes 30 °C, na východě Moravy může teplota vystoupat až ke 34 °C. Navíc se k počasí přidají přeháňky a bouřky, silné bouřky pravděpodobně dorazí v noci na úterý.

